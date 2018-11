Piero Marrazzo | condannati i quattro carabinieri che registrarono video con trans | pene

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Tutticoinvolti nella vicenda del 2009 che coinvolse da vittima l’ex presidente della Regione Lazio,, ripreso in unmentre era in compagnia di una. Il Tribunale ha inflitto 10 anni Nicola Testini e Carlo Tagliente. Per i loro altri due colleghi, Luciano Simeone e Antonio Tamburrino, stabilita la condanna a 6 anni e 6 mesi e 3 anni. Prescritte accuse per ilNatali. Contestati, a vari titolo, concussione, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione.La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere per Testini e Tagliente, e rispettivamente 9 e 4 anni per Simeone e Tamburrino. I fatti risalgono al luglio del 2009 quando i militari imputati entrarono nell’appartamento di Via Gradoli dove trovarono e immortalarono in un, l’allora presidente., in camicia e mutande, era in ...