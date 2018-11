Piero Marrazzo | condannati 4 carabinieri nell' inchiesta sullo scandalo trans

Piero Marrazzo - condannati i quattro carabinieri che registrarono video con trans : pene da 6 a 10 anni : Tutti condannati i quattro carabinieri coinvolti nella vicenda del 2009 che coinvolse da vittima l’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video mentre era in compagnia di una trans. Il Tribunale ha inflitto 10 anni Nicola Testini e Carlo Tagliente. Per i loro altri due colleghi, Luciano Simeone e Antonio Tamburrino, stabilita la condanna a 6 anni e 6 mesi e 3 anni. Prescritte accuse per il trans Natali. Contestati, a ...

Piero Marrazzo e lo scandalo del 2009 : "La forza di un uomo sta nel sapersi rialzare" : A novembre saranno passati nove anni da quell’incubo che segnò la sua vita privata e professionale. Piero Marrazzo torna a parlare dello scandalo che lo vide protagonista (e vittima) nel 2009,provocando le dimissioni da governatore della Regione Lazio.“Una delle cose che ho sempre detto è che la forza di un uomo non si esprime nel non cadere, ma si esprime nel sapersi rialzare”, ha dichiarato il giornalista intervenuto al programma ...

