Piazza Affari | brillante l' andamento di OVS

Piazza Affari : spinge in avanti Biesse : Brilla la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che passa di mano con un aumento del 2,53%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Biesse ...

Piazza Affari carica per un rally - asse Roma-Bruxelles decisivo : #Salvini su #Quota100 : "Se 400 mila italiani andranno in pensione anticipata si libereranno 400 mila posti di lavoro per i giovani e se la gente lavora, la gente compra e l'economia riprende" @...

Limita le perdite Piazza Affari : Modesta diminuzione per la Borsa di Milano e per il resto dell'Europa. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l' S&P-500 . Pesano qualche presa di profitto e le rinnovate tensioni commerciali ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Ferrari : Ribasso scomposto per il cavallino rampante di Maranello , che esibisce una perdita secca del 2,69% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Ferrari è più fiacca rispetto all'andamento ...

Piazza Affari debole come il resto dell'Europa : Piazza Affari si conferma debole a metà seduta in linea con le altre principali Borse europee . Driver al ribasso qualche presa di profitto dopo la buona performance della vigilia e la cautela degli ...

Vola a Piazza Affari Hera : Prepotente rialzo per l' azienda multiservizi , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : accelera Anima Holding : Protagonista il principale asset manager indipendente in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Juventus : Brillante rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,42%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari : risultato positivo per Astaldi : Avanza il general contractor , che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astaldi più pronunciata ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Biesse : A picco la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che presenta un pessimo -3,15%. L'andamento di Biesse nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

A Piazza Affari corre Falck Renewables : Grande giornata per la società attiva nella green economy , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,49%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

In rosso Piazza Affari. Spread in calo sotto i 300 punti : Piazza Affari avvia la seduta con il segno meno e scende circa di mezzo punto percentuale dopo i guadagni di ieri 26 novembre. Senza slancio il resto d'Europa che apre sulla parità e senza variazioni ...

Piazza Affari debole con le banche pesanti e lo spread in risalita : Indici in calo dopo l'exploit della vigilia. Restano le incertezze sulle modifiche alla manovra, in più oggi al via tre giorni di aste di titoli di Stato per il Tesoro...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 19.500 punti - 27 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda a quota 19.500 punti. Non mancano interessanti dati macroeconomici in agenda