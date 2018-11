Per la Ducati 1299 Panigale R è tempo di Final Edition

SuPerbike - prima giornata di test a Jerez : buoni i riscontri ottenuti dal team Ducati : Bautista e Davies hanno percorso rispettivamente 64 e 62 giri, chiudendo con il quarto e quinto tempo Dopo una prima giornata terminata con riscontri positivi, il team Aruba.it Racing – Ducati ha concluso oggi i test a Jerez de la Frontera (Spagna), ultima fermata prima della pausa invernale. In condizioni meteo ideali, con temperature miti, Bautista e Davies hanno percorso rispettivamente 64 e 62 giri, chiudendo con il quarto e ...

MotoGp - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati Per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

MotoGp – Non solo Marquez : anche Pirro costretto ad oPerarsi - il collaudatore Ducati salta i test di Jerez : Michele Pirro costretto ad operarsi la prossima settimana: il collaudatore Ducati salterà i test di Jerez de la Frontera La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. I campioni della categoria regina sono tornati in pista due giorni dopo l’ultimo round dell’anno, per dare ufficialmente il via alla stagione 2019, con i test di Valencia, disputati sul circuito Ricardo Tormo. I ...

MotoGp - quanta tenerezza Per Petrucci : le parole del ternano fanno commuovere i tifosi Ducati : Il pilota ternano ha salutato il team Pramac, svelando di essere scoppiato in lacrime dopo il Gran Premio di Valencia E’ finita l’era Pramac per Danilo Petrucci, ne è cominciata una nuova con i colori della Ducati ufficiale cuciti già addosso. E’ partita una nuova avventura per il ternano, che non ha comunque dimenticato tutte le persone che lo hanno accompagnato fin qui. AFP/LaPresse Per questo motivo, ha sfruttato lo ...

MotoGp – La fan della Ducati sPera nel ritorno di Lorenzo in ‘rosso’ : la risposta di Jorge fa sPerare i tifosi : Jorge Lorenzo risponde su Twitter alla fan della Ducati che spera nel ritorno del pilota spagnolo nella scuderia di Borgo Panigale Jorge Lorenzo, dopo l’ultimo Gran Premio di stagione a Valencia, ha detto addio alla Ducati per abbracciare il suo nuovo progetto insieme alla scuderia Honda. Il pilota spagnolo ha più volte ringraziato però lo staff del team di Borgo Panigale per il trattamento riservatogli e non ha nascosto la ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e il saluto… malaugurante alla Ducati : “ecco cosa sPero Per il suo futuro” : Jorge Lorenzo e il saluto ironico alla Ducati: il maiorchino promette già battaglia alla sua ex squadra E’ finita ieri l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: il maiorchino ha disputato il suo ultimo Gp in sella alla Desmosedici Gp, ieri a Valencia. Un weekend caratterizzato dalla pioggia, più complicato del previsto per Lorenzo, che non ha ancora recuperato al 100% dal suo brutto infortunio. AFP/LaPresse Già da domani, Lorenzo ...

Una domenica speciale Per il Ducati Team a Valencia : Per il Ducati Team, il Campionato del Mondo 2018 si chiude con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP de la Comunitat Valenciana, disputato in due parti a causa della pioggia intensa che ha obbligato la Direzione Gara a interrompere la gara nel corso del 14° giro. In quel momento il pilota aveva appena […] L'articolo Una domenica speciale per il Ducati Team a Valencia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGp – Lorenzo archivia l’esPerienza in Ducati - Jorge pensa ai test in Honda : “non sarò al 100% - ma la mano andrà meglio” : Jorge Lorenzo dodicesimo sul traguardo del Gp di Valencia: le dichiarazioni dello spagnolo dopo l’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp L’ultimo Gp di stagione è stato caratterizzato dalla pioggia e dalle tante cadute sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A spuntarla, contro il maltempo spagnolo, è stato un grande Andrea Dovizioso superstite tra i big del campionato, quasi tutti vittime di incidenti a causa ...

Motoscafo Ducati - Dovizioso Perfetto nel ‘mare’ di Valencia : Valentino Rossi si butta via nel finale : Il pilota della Ducati vince una gara pazzesca divisa in due a causa delle pessime condizioni atmosferiche, Rins e Pol Espargaro completano il podio. Cade Valentino Rossi nel finale Una gara divisa in due, un Gp del Valencia pazzesco vince da un perfetto Andrea Dovizioso, che chiude alla grande una stagione che avrebbe potuto regalargli molte più soddisfazioni. AFP/LaPresse Pioggia torrenziale in Spagna, cadono molti piloti nei primi ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la grande famiglia Ducati : “sPeriamo di farle un ultimo regalo” : Jorge Lorenzo proto all’ultima sfida del Mondiale 2018 di MotoGp: le parole del maiorchino della Ducati nel giovedì di conferenze stampa del Gp di Valencia E’ tutto pronto al circuito di Ricardo Tormo per l’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: il Gp della Valencia è alle porte e si prospetta tanto spettacolo in pista. Marc Marquez festeggerà davanti al pubblico spagnolo il suo settimo titolo Mondiale, mentre ...

SuPerbike - la Ducati in pista ad Aragon Per due giorni di prove : positive le impressioni di Davies : Davies ha focalizzato il proprio lavoro sulla presa di confidenza con la nuova moto, affinando progressivamente l’ergonomia in funzione del suo stile di guida e corporatura A meno di tre settimane dalla chiusura del campionato, il team Aruba.it Racing – Ducati ha dato ufficialmente il via alla propria campagna per il 2019 ad Aragon (Spagna), dove è sceso in pista per il primo di due giorni di prove con Chaz Davies. Il test ha ...

Atlante dell’infanzia - le disuguaglianze educative delle grandi città : chi vive in Periferia è vittima del deficit di istruzione : Pochi chilometri di distanza, tra una zona e l’altra, possono significare riscatto sociale o, al contrario, impossibilità di uscire dal circolo vizioso della povertà nel Paese dove 1,2 milioni di bambini e adolescenti vivono in povertà assoluta. In Italia la segregazione educativa allarga sempre di più la forbice delle disuguaglianze, in particolare nelle grandi città, dove vivono tantissimi bambini. Così a Napoli, le persone ...

Concorso straordinario primaria - il Personale educativo risulta ancora una volta discriminato : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci da M.S.A. (Multi Service Association) in merito al Concorso straordinario per la scuola primaria e infanzia e sulla discriminazione del personale educativo. Concorso straordinario primaria, il personale educativo risulta ancora una volta discriminato In occasione del Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia, ancora una volta risulta discriminato il personale ...

Ducati protagonista a Eicma con la suPersportiva Panigale V4R : Milano, askanews, - Ducati presenta a Eicma la nuova Diavel 1260, una moto fra cruiser e naked con design molto originale e caratteristico, come ha spiegato Giulio Malagoli, responsabile marketing e ...