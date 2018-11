Pensioni | Quota 100 | l' esecutivo conferma la misura e forse meno risorse per il rdc

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Quota 100 criteri stringenti - preoccupano i vincoli : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 novembre 2018 vedono crescere le preoccupazioni per i vincoli legati alla nuova Quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che dovrebbe consentire l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione. Secondo il Presidente dell'Inps Tito Boeri, visti i vincoli presenti, è lo stesso termine Quota 100 ormai a risultare fuorviante e quindi da cambiare. Nel frattempo ...

Pensioni - Matteo Salvini a Di Martedì : “Convinto che entro febbraio partirà quota 100” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si dice certo che l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, con l'introduzione di quota 100, potrà partire già da febbraio 2019. "Con le Pensioni sono convinto che entro febbraio si possa partire", pur riconoscendo che questo termine non varrà per tutta la platea dei potenziali beneficiari.Continua a leggere

Pensioni - Boeri : ‘Abolire l'espressione quota 100 - alimenta illusioni’ : E’ ancora il presidente dell’Inps Tito Boeri a mettersi di traverso alla narrazione dei vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (M5s) sulla riforma delle Pensioni che trova spazio nella legge di Bilancio 2019. Ancora oggi il leader del Carroccio ha ribadito che la quota 100 sarà nella manovra e che successivamente si procederà con lo smantellamento della legge Fornero che la Lega propone ormai da tempo di abolire: nel 2015 furono ...

Pensioni - i paletti previsti per accedere a quota cento sono tre (62+38 + divieto cumulo) : Si delinea sempre più la situazione relativa alla quota 100, la misura che permetterà a circa 400 mila persone di poter uscire dal mondo del lavoro. Questo ad oggi, seppur manchi ancora un decreto ad hoc con le specifiche, pare l’unico provvedimento su cui il Governo non intende indietreggiare nonostante la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea. Dopo l’incontro di sabato tra Conte e Juncker, si starebbero delineando le ...

Pensioni : Quota 100 - spuntano i paletti per ridurre la platea dei beneficiari : Il Governo Conte entra nel pieno della trattativa con la Commissione Europea: l'obiettivo principale consiste in alcune modifiche da apportare alla nuova manovra finanziaria al fine di strappare una risposta favorevole da parte dell'Unione Europea e mantenere le promesse fatte agli italiani sugli interventi in materia previdenziale. Probabile riduzione del rapporto deficit/Pil al 2,2% Stando a quanto riportato da "Il Messaggero", l'esecutivo ...

Pensioni - quota 100 non prima di aprile - rinvii anche su reddito di cittadinanza : Arrivano importanti novità per quanto riguarda la riforma delle Pensioni di cui si parla ormai da diversi mesi. Per evitare che da Bruxelles venga messa in atto la procedura di infrazione, la Lega e il MoVimento Cinque Stelle dovranno ridimensionare la portata della loro riforma ed in particolare quota 100 e reddito di cittadinanza. Vediamo quali sono le principali novità su quota 100 e reddito di cittadinanza. Divieto di cumulo di cinque ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo : Che l'attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della Quota 100 ad aprile. Ma ...

Pensioni flessibili e LdB2019 - Salvini : 'La quota 100 partirà da febbraio' : Sul concitato tema dei pensionamenti anticipati tramite quota 100 continuano a moltiplicarsi indiscrezioni, rumors e dichiarazioni, tanto che la situazione resta caratterizzata dalla forte incertezza. Nelle ultime ore si sono infatti susseguiti diversi articoli sulla stampa specializzata, nei quali si riportava il tentativo di avvicinamento tra Governo italiano e Unione europea per mezzo di uno slittamento ad aprile delle misure chiave previste ...