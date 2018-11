Pensione | come guadagnare anni di anticipo sull' assegno | quanto costa riscattare la laurea

Arriva il riscatto flessibile della laurea per anticipare la Pensione : come funziona e quanto costa : Riscattare la laurea per anticipare la pensione ma decidendo quanto versare: questo sembra essere l'obiettivo del governo che vuole introdurre un riscatto 'flessibile' degli anni universitari, per andare incontro ai lavoratori che vorrebbero accumulare più anni di contributi ma ritengono troppo alto il costo del riscatto. Ecco come potrebbe funzionare e quanto costerebbe.Continua a leggere

Riscatto della laurea - come cambia ai fini della Pensione : Oggi il Riscatto della laurea, ovvero il pagamento di contributi all’Inps degli anni universitari per calcolarli come anzianità ai fini pensionistici, è salatissimo. Molti rinunciano proprio perché troppo oneroso. Per l’intero corso di laurea si tratta spesso di cifre superiori ai 50 mila euro, un paio di anni di stipendi medi per chi ha la fortuna di avere un lavoro fisso. Cifre che inducono moltissimi a desistere. Ora si vogliono ...

Chi e come può ottenere la Pensione di inabilità : A chi spetta? Quali sono i requisiti? come presentare richiesta? Ecco tutte le risposte su come avere accesso alla pensione...

Come viene erogata la Pensione di inabilità : A differenza dell'assegno di invalidità, che ha validità triennale ed è confermato automaticamente solo dopo 3...

Andare in Pensione nel 2019 : come e quando dimettersi : Hai finalmente raggiunto i requisiti pensionistici per Andare in pensione nel 2019. Dopo anni di sacrifici vorresti dimetterti dalla società per cui lavori per goderti il meritato riposo ed il trattamento previdenziale che ti spetta dall’INPS. Qui, però, ti sorgono i primi dubbi in merito ai passaggi operativi che devi seguire per accedere alla pensione senza incorrere in brutte sorprese. come e quando dimettersi per Andare in pensione? Quanto ...

La mia Pensione futura Inps online : estesa agli Statali : come funziona : Anche gli Statali avranno accesso al servizio online La mia pensione futura Inps, grazie a un grande progetto di ampliamento del servizio firmato Inps, che prenderà avvio proprio entro fine 2018 per una prima platea di 500 mila dipendenti pubblici. Oltre a ciò, sempre entro fine anno circa 1 milione di cittadini lavoratori si vedrà recapitare le famose buste arancioni a casa propria, con l’estratto contributivo e una simulazione dell’importo ...

Pensione precoci 2019 : chi ne ha diritto e come funziona : Pensione precoci 2019 per persone che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro molto giovani. I lavoratori che hanno iniziato a lavorare, e quindi a versare anche i corrispondenti contributi previdenziali, in età molto giovane possono accedere alla Pensione prima dei requisiti ordinari (Pensione anticipata). Infatti, chi ha lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo, e risulta in ...

Come andare in Pensione nel 2019 : le novità in arrivo : Dalla quota 100 all'adeguamento dell'età alla speranza di vita: ecco cosa potrebbe cambiare il prossimo anno per chi spera...

Come andare in Pensione nel 2019 : Il 2019 sarà un anno di profondo cambiamento per il sistema previdenziale italiano. Per questo motivo è bene informarsi sulle novità in arrivo così da avere un'idea chiara su Come andare in pensione . ...

Come si andrà in Pensione : Quattro finestre per accedere a quota 100 per la pensione anticipata . La manovra da 37 miliardi varata dal Consiglio dei ministri e inviata a Bruxelles delinea le modalità di uscita per chi vuole ...

Quota 100 - 300mila lavoratori potranno andare in Pensione a 62 anni : ecco come : La manovra per l'anno 2019 pesa 21,5 miliardi di euro, di cui 17 spalmati tra revisione della legge Fornero e reddito e pensioni di cittadinanza. Per la riforma pensionistica sono previsti circa 7 miliardi di euro, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza da 780 euro al mese sono stati stanziati 9 miliardi di euro, più un altro per la riforma dei centri per l'impiego.Continua a leggere

Manovra 2019 - nuova Pensione anticipata : come funziona : Con l’avvicinarsi della Manovra 2019 che il governo giallo-verde sta attuando nelle ultime ore, ecco che si stanno delineando nuovi orizzonti pensionistici per uscire anzitempo dal lavoro e godere così finalmente della tanto attesa pensione. In tal contesto, un’ipotesi alternativa della pensione di vecchiaia, che è comunque legata a un’età minima di 66 anni e 7 mesi (dal 1° gennaio 2019 saranno 67 anni, sempre se non verrà bloccato ...

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavorato 60 anni e la mia Pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

Nuova sosPensione rata del mutuo : come ottenerla - : La sospensione in sintesi La norma disciplina l'obbligo di un accordo tra i principali attori investiti che sono Ministero dello sviluppo economico il Ministero dell'Economia e delle finanze, l'ABI e ...