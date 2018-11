Pd | Richetti | “Regola del 51%? Non si può cambiare in corsa” Damiano | “Caro Prodi | i

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La data è decisa, dopo settimane di polemiche e tentativi (da parte dei renziani) di allontanare e congelare il Congresso Pd. Le primarie per decidere chi sarà il prossimo segretario dem si terranno il 3 marzo, quasi un anno dopo la disfatta elettorale del 4 marzo 2018. Eppure, in casa dem si litiga su tutto: regole, Statuto, modalità di partecipazione e tesseramento. Anche perché, considerato l’alto numero di candidati in campo e la possibilità (più che concreta) che nessuno raggiunga il, alla fine potrebbe essere l’Assemblea a decidere chi sarà a guidare il partito, regole alla mano. Un cambio era stato richiesto soprattutto (ma non solo) dai sostenitori di Nicola Zingaretti. Ovvero, il presidente della Regione Lazio, candidato in vantaggio su Marco Minniti (sostenuto dai renziani) e Maurizio Martina, sondaggi alla mano. Ma la richiesta di far comunque vincere chi ...