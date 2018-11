Pavia | liceali chiedono e ottengono orario prolungato | ' Vogliamo studiare la Costituzione'

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Nell'immaginario collettivo, gli studenti di ogni ordine e grado non vedono l'ora di sentire il suono della campanella per lasciare la classe e ritornare a casa. Ma la realtà, a volte, supera la fantasia. E così, gli studenti del liceo 'Adelaide Cairoli' di, nei giorni scorsi, hanno avanzato una richiesta molto particolare: poter rimanere in classe alcune ore più per poter approfondire, anche in vista del nuovo esame di maturità, la materia di "cittadinanza e".La proposta Un'ora in più a scuola per poterla. E' questa la proposta lanciata dagli studenti iscritti al biennio del liceo Adelaide Cairoli (indirizzo di studio economico-sociale). Proposta subito accolta positivamente in segreteria, tant'è che è già stato avviato un progetto didattico ad hoc.Bruna Spairani, la dirigente scolastica dell'istituto di Corso Mazzini ha spiegato: "Sono ...