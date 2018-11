Partito Democratico | la direzione nazionale approva le primarie | si voterà il 3 marzo 2019

Segreteria PD : tutti i segretari del Partito Democratico da Veltroni a Martina - Sky TG24 - : L'ex sindaco di Roma è stato il primo a ricoprire il ruolo nel 2007, anno della fondazione del Partito. Dopo di lui Franceschini, Bersani, Renzi, Martina e le reggenze di Epifani e Orfini. Il 3 marzo ...

Primarie Pd : ecco chi sono i candidati a guidare il Partito Democratico : Domenica 3 marzo gli elettori del Pd sono chiamati a votare i candidati a nuovo segretario del Partito Democratico. I...

Primarie Pd - il 3 marzo si vota per il nuovo segretario del Partito Democratico : La direzione del Partito Democratico ha approvato il regolamento per il congresso, fissando anche la data delle Primarie...

Partito Democratico - decisa la data delle primarie : si terranno il 3 marzo 2019 : Ora è ufficiale: le primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico si terranno il 3 marzo 2019. È quanto deciso dalla Direzione nazionale dei democratici, che ha approvato il regolamento del congresso. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario. La decisione della direzione è arrivata dopo che la Commissione Congresso del Pd ha approvato all’unanimità il regolamento congressuale e trovato anche l’accordo sul tesseramento. ...

Si è dimesso il segretario del Partito democratico. Giuliano Muzio : ''La misura è colma'' : TRENTO . Il segretario del Partito democratico si è dimesso: " La misura è colma ", afferma Giuliano Muzio . Spiega che la decisione non è un fulmine a ciel sereno: " Lo avevo detto subito dopo le ...

Maurizio Martina - cambieremo nome al Partito Democratico : Il candidato alla segreteria in una intervista dichiara di voler provare a lanciare una nuova linea di Partito, ci chiameremo solo “Democrati” Le primarie devono essere il primo passo verso un nuovo soggetto politico. Per passare dal Partito Democratico ai democratici. Al plurale». Così il candidato alla segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, in una intervista a Repubblica prova a lanciare una nuova linea, che sembra ...

L'Asinello è al bivio. Il futuro del Partito Democratico negli Usa : La battaglia politica si sta infatti consumando anche sulla dirigenza del Partito. Alcuni settori delL'Asinello sono non a caso decisi a colpire un bersaglio di non poco peso: Nancy Pelosi . La ...

Martina : dal Partito Democratico ai democratici : “La nostra e’ una candidatura di squadra, vogliamo uscire dalla logica di un confronto tra renziani e antirenziani. Non possiamo assistere ad un congresso referendum. Altrimenti diventa una sfida tra tifoserie o peggio tra ultra’. Controvento, cerchiamo di rompere le logiche correntizie”. Cosi’ il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, in una intervista a ‘la ...

Martina sfida Zingaretti e Minniti per la guida del Partito Democratico : Anche la sua candidatura è stata 'molto richiesta' e non soltanto dal mondo renziano al quale appartiene. Ma, come precisa lei, al momento 'non è all'ordine del giorno: valuterò quando saranno chiare ...

Partito Democratico e Forza Italia in terapia intensiva : Due partiti sotto intervento, con sintomi diversi ma afflitti della stessa malattia: il PD cerca un cuore nuovo, a FI il suo gli sta stretto. Entrambi nati con vocazione maggioritaria, hanno raggiunto la vetta per poi crollare come un castello di carte. Giovani dinosauri politici, che non si sono saputi evolvere. Il risultato è che un Partito è senza un leader e uno non vive senza il suo. Il PD doveva rappresentare la Sinistra Italiana Ne ha ...

Programma di Mandato del Sindaco Conti - il Partito Democratico : "isolamento - improvvisazione - mancanza di prospettiva." : ... non ci stupisce visto che il governo la vuole cancellare, , sui big data, sull'utilizzo dell'ultrafibra , i cantieri sono in corso!, , sulla mobilità sostenibile, su Pisa città della scienza. ...

Il bivio di Matteo Renzi - a pochi mesi dal congresso del Partito democratico : I comitati civici come nucleo di un nuovo movimento che non sia per forza connotato come centrosinistra ma che possa guardare soprattutto alle proteste di piazza senza la 'rete' dei partiti. Oppure i comitati civici come strumento per allargare il Pd. Renzi è a un bivio. Non è ancora scritto quale strada prenderà (al momento l'orientamento sarebbe quello di intraprendere il primo percorso) ma di sicuro si ...

Questo Partito Democratico è il migliore alleato di Matteo Salvini : La discussione al Senato sul decreto legge sicurezza e immigrazione è la testimonianza più evidente di come il Partito Democratico sia al momento il miglior alleato di Matteo Salvini: incapace di prendere una posizione netta e chiara, senza riferimenti ideologici e senza una strategia di ampio respiro. Resta solo qualche sceneggiata a uso e consumo dei media e la speranza di sopravvivere alla "tempesta populista".Continua a leggere

Ora il Partito Democratico statunitense deve reinventarsi : Abbiamo assistito a una vera ondata democratica, ma ora i liberal hanno solo due anni per organizzare la battaglia per la Casa Bianca. Leggi