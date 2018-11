Parma | D' Aversa | ' Possiamo creare problemi al Milan'

Chiamatelo miracolo Parma - dalla Serie D all’Europa in tre anni : è un’impresa firmata D’Aversa : Chiamatelo miracolo Parma. Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Il Parma è stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di ...

Serie A - Parma-Sassuolo 2-1. D'Aversa sorpassa De Zerbi : LA CRONACA - Già al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Gervinho, che prima con un colpo al volo d'esterno impegna Consigli e poi ribadisce nella porta scoperta. Dopo un tiro dalla distanza ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Formazione? Ho dubbi in tutti i reparti» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida, in trasferta, al Torino. Questa l'opinione dell'allenatore sui granata: " Con il Torino s arà ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Con il Toro sarà una gara fisica» : Parma - " sarà una gara difficile ". Ne è consapevole Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , alla vigilia della sfida in trasferta al Torino. Questa l'idea dell'allenatore gialloblu sugli avversari: " ...

Parma : D'Aversa - meglio in dieci : ANSA, - Parma, 4 NOV - "meglio in dieci che all'inizio - ha riassunto invece Roberto D'Aversa, tecnico del Parma - E' stata però una partita molto bloccata, per entrambe le squadre era troppo molto ...

Parma - D’Aversa rammaricato per la sconfitta : “Commessi troppi errori” : Il Parma ha subito la seconda sconfitta consecutiva a Bergamo per mano dell’Atalanta. Il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo tenuto testa per un’ora ad una squadra molto forte. Non abbiamo sfruttato diverse occasioni per segnare ed abbiamo concesso un gol evitabile, peraltro nel nostro miglior momento. Non dovevamo commettere certi errori, recuperare ...

Serie A Parma - D'Aversa : 'Gervinho dal 1' contro l'Atalanta' : Parma - 'Con l' Atalanta servirà massimo rispetto, la loro classifica non rispecchia il campionato fatto fino ad ora - esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Parma Roberto D'Aversa - Il ...

Parma - D'Aversa 'Meritavamo il pareggio' : ANSA, - ROMA, 21 OTT - "Fino a dieci minuti dal termine abbiamo tenuto bene il campo. Senza quell'errore nel finale potevamo ottenere un pareggio che sarebbe servito tantissimo per la classifica e per ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Per fare punti dovremo essere squadra» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa . Il tecnico emiliano parla alla vigilia della difficile gara contro la Lazio . Sul momento dei ducali: " La squadra penso che sia in una ...

Parma - D’Aversa frena l’entusiasmo : “Serie A difficile - dobbiamo salvarci” : E’ tornato a parlare Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma lo ha fatto concedendosi a La Gazzetta dello Sport, parlando del buon momento della sua squadra, ma chiedendo i suoi di mantenere i piedi per terra. D’Aversa ha infatti detto la sua sulla classifica: “L’impatto con la Serie A è stato complicato ma affascinante. Rispetto […] L'articolo Parma, D’Aversa frena l’entusiasmo: “Serie A ...

Parma - D’Aversa a Tiki Taka : “Gervinho? Ecco cosa vi dico…” : Il Parma sta disputando una stagione molto importante nel campionato di Serie A, nell’ultima giornata blitz sul campo del Genoa che apre scenari inaspettati per il proseguo. Presente alla trasmissione Tiki Taka parla l’allenatore D’Aversa: “Gervinho? E’ stata una scommessa, ha qualità fisiche ma abbina tecnica, non è solo veloce, un azzardo del direttore ma è arrivato con umiltà, grande disponibilità e si è ...

Parma - D’Aversa elogia i suoi ragazzi : “Dimostrano di meritare la categoria” : Vittoria importantissima per il Parma, che in trasferta ha rimontato un Genoa in questa stagione sempre vincente al “Ferraris”. Queste le parole di D’Aversa: “Devo dire che oggi i ragazzi hanno dimostrato che la forza del gruppo a volte può essere un punto di partenza. Oggi, più che degli assenti, parlerei di quei ragazzi che hanno dimostrato di meritare la categoria. Un plauso ai ragazzi che hanno dimostrato nelle ...