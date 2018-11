Papa : bimbo sul palco - "indisciplinato" : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 28 NOV - Durante l'udienza generale in Sala Nervi, dal pubblico un bambino è salito sul palco per avvicinarsi al Papa. "Dammi un bacetto", gli ha detto dapprima Francesco, ...

Bimbo sul palco durante l’udienza generale - il Papa : “Lasciatelo giocare. E’ argentino - indisciplinato” : Dal pubblico un bambino è salito sul palco per avvicinarsi al Papa durante l’udienza generale in Sala Nervi. Poi la mamma è salita per cercare di riprendere il piccolo, ma il Papa le ha detto di lasciarlo stare, tanto che il Bimbo ha continuato a circolare liberamente sul palco. “E’ argentino, indisciplinato”, ha detto sorridendo Francesco all’arcivescovo Georg Gaenswein, prefetto della Casa Pontificia, che gli ...

A 10 anni “calpesta” e uccide un bimbo di 6 mesi. Il papà della vittima : “È una criminale” : Nate Liedl, padre del piccolo Jaxon, ha commentato con i media la tragica morte di suo figlio, un bimbo di sei mesi deceduto all'inizio del mese nel Wisconsin. Il bambino si trovava all'asilo nido quando una bambina di dieci anni avrebbe iniziato a colpirlo sulla testa fino a ucciderlo.Continua a leggere

Il papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...

Pinerolo - bimbo nasce in galleria mentre il papà accompagna la mamma in ospedale : Al padre non è rimasto altro che fermare l'auto e aiutare la moglie. Il piccolo Edoardo e la madre stanno bene

Il video del papà virale - spinta al bimbo portiere : 'Cercavo solo di riportarlo in posizione' : ... papà "invadente" come ribattezzato sui social grazie al video che sta spopolando in tutto il mondo . È successo in un match tra bambini Under-8 a Bow Street, nei pressi di Aberystwyth in Galles, ...

Bimbo morto con testa incastrata nel lettino. Trovato dal papà la mattina : Charlie Abbey ha raccontato di fronte al tribunale di Leeds, in Inghilterra, l'agghiacciante momento in cui ha Trovato il corpo senza vita di suo figlio di soli sette mesi. Il piccolo Oliver è morto ...

Asti : bimbo di tre anni travolto e ucciso nel cortile dall’auto del papà in manovra : Il dramma a Viarigi, piccolo comune piemontese nel cuore delle colline del Monferrato. La piccola vittima stava giocando cortile di casa quando il padre, al volante del suo pick up, non si è accorto di lui e lo ha travolto. Nonostante l'arrivo dei soccorsi medici del 118 anche con una eliambulanza, per il bambino non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere