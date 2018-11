Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1 | Champions League 2019 | Mertens il grande protagonista

Napoli-Stella Rossa 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/19 Cafaro/LaPresse ...

Pagelle Napoli-Stella Rossa : Highlights e tabellino del match : Pagelle Napoli-Stella Rossa- Il Napoli vola a caccia del sogno qualificazione agli ottavi di finale. Oggi sarà fondamentale portare a casa i tre punti lanciando un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Ancelotti sceglierà il 4-4-2, con Maksmimovic terzino destro e Mario Rui a sinistra. Solito centrocampo a quattro composto da Callejon, Allan, Hamsik e Fabian […] L'articolo Pagelle Napoli-Stella Rossa: Highlights e tabellino del match ...

Pagelle / Napoli Chievo - 0-0 - : i voti per il Fantacalcio. Di Carlo e la difesa - gialloblù ok - Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Napoli Chievo , 0-0, : Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Napoli-Chievo 0-0 - Pagelle / Talvolta il problema è nella testa : KARNEZIS. Col pigiamone verde, fradicio d’acqua, evita l’atroce e clamorosa beffa respingendo quel tiro di Obi al 56’. Bentrovata Ilaria, in questa domenica già grigia e piovoso di suo. Figuriamoci adesso, a meno otto dai maledetti lassù – 6 Sono tre le volte in cui viene chiamato in causa, nessuna delle tre particolarmente preoccupanti, ma lui è pronto. Gli metto giusto mezzo voto in più per movimentare la giornata ultra noiosa – 6,5 MALCUIT. ...

Napoli-Chievo 0-0 : Pagelle - video highlights e tabellino del match : NAPOLI CHIEVO 0-0, pagelle- Finisce a reti inviolate la gara del San Paolo tra Napoli e Chievo Verona. La grande sorpresa di questa 13esima giornata è la mezza impresa dei clivensi di Di Carlo, alla prima dal suo ritorno a Verona, che a Napoli sanno soffrire, difendono bene e, alla fine, strappano un pareggio poco pronosticabile […] L'articolo Napoli-Chievo 0-0: pagelle, video highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Napoli-Chievo : Pagelle - video highlights e tabellino del match : NAPOLI CHIEVO pagelle- Napoli pronto a concentrarsi anima e corpo sul match per riportare a -6 il distacco dalla Juventus. +9 il divario attuale imposto dai bianconeri dopo la vittoria per 2-0 nel match di ieri sera contro la SPAL. Ancelotti predica calma e si prepara a puntare dritto alla vittoria. Un solo obiettivo: vincere […] L'articolo Napoli-Chievo: pagelle, video highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Genoa-Napoli - 1-2 - Pagelle / Carlo e la mossa del cavallo : entra Ruiz e trasforma la pioggia in oro : OSPINA. Quest’anno gli avversari del Napule trasformano in gol le uniche occasioni che riescono ad avere. L’amico Genoa non si sottrae a questa malefica ciorta (per noi). Un tiro, anzi una capocciata e una rete. Tapino Ospina che poi deve stare solo attento a non mandare il pallone in qualche pantano della piscina di Marassi – 6 Da segnalare, a pochi minuti dalla fine del primo tempo, l’anticipo sull’azione velocissima e improvvisa di Piatek – 6 ...

Pagelle/ Genoa Napoli : Mertens sempre tra i migliori! I voti della partita - fantacalcio - Serie A - - IlSussidiario.net : Pagelle Genoa Napoli: fantacalcio, i voti della partita di Serie A. Migliori e peggiori a Marassi nella 12giornata , 10 novembre, .

Genoa-Napoli - le Pagelle : Mertens e Fabiàn cambiano il match : Questa volta il Ferraris si trasforma da infero in paradiso per gli azzurri. E a spazzare via ogni paura ci pensa una pioggia abbondante, di quelle che costringono l'arbitro a sospendere anche la gara ...

Highlights Genoa-Napoli 1-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Highlights Genoa-Napoli 1-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da ...

Psg-Napoli 1-1 - Pagelle / Primi nel girone della morte. Allan - KK e Callejon sovrumani : OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensore della squadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6 Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la ...

Napoli-Psg 1-1 : highlights video gol e Pagelle : Il Napoli, tra poche ore affrontera' al San Paolo, il Paris Saint-Germain [video] in una sfida che è un vero e proprio crocevia per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Con una vittoria, infatti, i ragazzi di Ancelotti avrebbero più di un piede al turno successivo ed i francesi sarebbero praticamente eliminati. La squadra di Tuchel, dunque, ha solo un risultato a disposizione per poter sperare nel passaggio del turno, ovvero la ...