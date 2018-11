Pace fiscale | via libera del Senato Tutte le scadenze da ricordare

Pace fiscale - come cambia il decreto : torna anche il bonus bebè per i neo-genitori : cambia il decreto fiscale, con novità riguardanti non solo la Pace fiscale e la rottamazione ter delle cartelle, ma anche l'imposta sulle sigarette elettroniche e il bonus bebè, che viene confermato per i neo-genitori anche per il 2019. Ecco quali sono le principali novità introdotte dagli emendamenti nella discussione al Senato.Continua a leggere

Salgono a 18 le rate della rottamazione e aumentano gli sconti per la Pace fiscale : Oggi dovrebbe esserci il primo via libera del Senato al decreto fiscale, l’importante collegato alla manovra finanziaria che reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Nel decreto, molta attesa c’è intorno alla cosiddetta pace fiscale, cioè il contenitore dove verranno inserite le sanatorie delle cartelle e dei debiti dei contribuenti. L’iter parlamentare dell’atto sta volgendo pertanto a termine, ma non senza cambiamenti ...

Rottamazione e Pace fiscale - cosa cambia : Rottamazione, pace fiscale, bonus bebè ed e-cig. Sono i temi relativi ad alcuni emendamenti al decreto legge collegato alla manovra approvati ieri dall'aula del Senato. L'ok al decreto fiscale che era ...

Pace fiscale - via al tour de force : tutte le date da ricordare : Un vero e proprio tour de force di scadenze. La Pace fiscale, che uscirà dopo il primo round al Senato (il via libera dell’Aula in prima lettura è atteso per mercoledì 28 novembre), perde la dichiarazione integrativa speciale ma guadagna la sanatoria degli errori formali con pagamento sdoppiato tra il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020...

Pace fiscale - «no» all'estensione ai tributi locali Imu-Tasi : Lo dice il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, che ha seguito i lavori del Senato sul decreto fiscale. Niente da fare anche per la proroga a settembre della moratoria sulle sanzioni per la ...

Pace fiscale : dai maxisconti alla rottamazione-ter - ecco come cambia il condono : La commissione Finanze del Senato ha modificato il testo sul decreto fiscale che oggi verrà votato in Aula al Senato. Approvato il maxisconto sulle liti con l'Agenzia delle entrate e confermata la rottamazione-ter per i piccoli ritardi, così come è passata la sanatoria degli errori formali, ma senza la violazione per il quadro RW. Al momento, però, ha rifiutato il "saldo e stralcio" delle cartelle e la dichiarazione integrativa speciale.Continua ...

Pace fiscale : maxi sconti e più tolleranza. Ecco cosa cambia : Nel testo approvato dalla commissione Finanze maxisconti per chi ha vinto contro il Fisco in primo e secondo grado (pagherà solo il 5%) e più tolleranza per i ritardi fino a 5 giorni per i pagamenti della rottamazione-ter. Ultimo tentativo in Aula per introdurre la sanatoria di multe e tributi locali...

Pace fiscale - la rottamazione si allarga anche a multe e tributi locali come Imu e Tasi : La Pace fiscale potrebbe allargarsi e comprendere anche le multe e i tributi locali, come Imu e Tasi. Il governo e la maggioranza sembrano voler accogliere l'istanza dell'Anci per permettere anche ai comuni di raccogliere circa 3 miliardi, secondo le previsioni, di evasioni passate. Ecco come dovrebbe funzionare questo meccanismo per i tributi locali.Continua a leggere

Multe - Tasi - Imu : nella Pace fiscale spunta anche la rottamazione per gli enti locali : Multe, Tasi, Imu inserite nella rottamazione delle cartelle esattoriali. Un nuovo emendamento promosso da Leader del Carroccio, dovrebbe figurare nei prossimi giorni nel Decreto fiscale al momento al vaglio della Commissione finanze del Senato. Il governo punta al voto del provvedimento entro il prossimo martedì. Se venisse approvato la nuova definizione agevolata verrebbe ampliata investendo anche la tassa sugli immobili. I Comuni su Multe, ...

Sanzioni per chi ha dichiarato - Pace fiscale per chi è stato beccato : Alla fine, l'unica pace fiscale che manca è proprio quella per chi ha dichiarato fedelmente al Fisco le imposte che doveva e poi non è riuscito a pagarle. Sembra paradossale, ma è così.Per mesi e mesi, sia prima che dopo le elezioni, i due leader politici e attuali vicepremier hanno ripetuto fino allo sfinimento che ci sarebbe stata la pace fiscale non per gli evasori che non avevano dichiarato al Fisco i loro debiti, ...

Pace fiscale - sconti più alti per le liti e niente proroga per l’e-fattura : Il Governo rivede al rialzo gli sconti per chi vuole chiudere il contenzioso con il Fisco. E in attesa di definire come risolvere i problemi di privacy sollevati venerdì scorso dal garante è pronto a esentare dall’obbligo di e-fattura farmacisti e medici...