OUTLANDER - Recensione 4x04: Common Ground

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Cambiano gli scenari ma non i pericoli per i nostri Fraser!Attenzione: Spoiler!è la serie dei "pericoli dietro l'angolo": non appena i Fraser iniziano a fare un progetto o sembrano tranquilli, ecco che qualcosa di brutto accade. Succede anche adesso con la costruzione di Fraser's Ridge.Lasciati Fergus e Marsali (quest'ultima ha nostalgia della madre e ricorda molto Brianna e Claire), i nostri eroi arrivano nella vastissima terra nel North Carolina che il governatore inglese ha loro concesso. Il paesaggio è meraviglioso, sembra "dipinto dalle pennellate di Dio", ci sono pure gli "alberi testimonianza" che segnano i confini, ma quelle sono le terre dei Cherokee che, presto, fanno capire di non gradirli come "vicini".Per fortuna, non sono violenti e Jamie chiede consiglio a John Quincy Myers su come approcciarli, magari donando loro un po' di tabacco....non serve ...