Otto squadre già qualificate

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi la Finale a squadre femminile (30 Ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi martedì 30 ottobre si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie anche tra le donne, si preannuncia grande spettacolo con gli USA che non dovrebbero avere grossi problemi a conquistare il titolo trascinati da Simone Biles e Morgan Hurd. Per il secondo posto lotta serrata tra Cina e Russia ma per il podio potrebbero entrare in gioco ...

Biathlon - le squadre A e B al lavoro a Oberhof dal 19 al 28 Ottobre. Juniores impegnati a Forni Avoltri : Il biahtlon impegnato con le squadre A e B a Oberhof fino al 28 ottobre, Juniores/giovani a Forni Avoltri Sono sette i convocati del gruppo A di Biathlon per il raduno nell’impianto al coperto di Oberhof (Ger) che si terrà da venerdì 19 a domenica 28 ottobre. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini con ...

Sci alpino - le squadre C maschili impegnate a Saas Fee dal 15 al 22 Ottobre : Le squadre C in pista sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee dal 15 al 22 ottobre La squadra C maschile composta da Matteo Canins, Pietro Canzio, Matteo Franzoso, Samuel Moling, Lorenzo Moschini, Tobias Kastlunger, Francesco Gori, Damian Hell e Giulio Zuccarini sarà in allenamento sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee da lunedì 15 a lunedì 22 ottobre con l’allenatore responsabile Simone Stiletto e il tecnico Giancarlo Bergamelli. Nella ...

Ufficializzato l'organico di 3Categoria - il 31 Ottobre si parte con 15 squadre al via. : Ufficializzato l'organico provvisorio del campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2018-19 della Delegazione di Messina del Presidente Leonardo La Cav a il cui inizio è stato fissato per ...