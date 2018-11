Ottimo esordio per L’Amica Geniale tra neorealismo e polemiche | cosa è andato storto

Volley - Mondiale per Club 2018 : Trento spazza via l’Ardakan - Ottimo esordio di Vettori e compagni : ottimo esordio per Trento al Mondiale per Club 2018 di Volley maschile, incominciato oggi in Polonia. A Resovia i dolomitici hanno sconfitto il Khatam Ardakan per 3-0 (25-19; 25-15; 25-19) in un incontro che non è mai stato in discussione: troppo il divario tecnico tra i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti e i modesti iraniani, la formazione più debole di questa rassegna iridata. L’Itas ha dominato in lungo e in largo, sciorinando un ottimo ...

Ottimo esordio di Nero a metà : cosa succederà nella seconda puntata del 26 novembre? : Ottimo l'esordio di Nero a metà ieri sera su Rai1. Il nuovo crime che ha preso il posto de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha portato a casa risultati più che positivi registrando un vero e proprio boom e conquistando 6.013.000 spettatori pari al 25.3% di share e arrivando quasi a doppiare il Grande Fratello Vip 2018. Da Lojacono di Alessandro Gassman al Guerrieri di Claudio Amendola, tutto cambia nella prima serata di Rai1 e anche se lo sfondo ...

Boxe - Mondiali femminili 2018 : Ottimo esordio di Roberta Mostarda - sconfitta Radovanovic e pass per i 16esimi : ottimo esordio per Roberta Mostarda ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che sono incominciati oggi a New Delhi (India). L’azzurra è stata la prima a salire sul ring in questa rassegna iridata e ha immediatamente fatto bella figura nei 32esimi di finale della categoria 51 kg, imponendosi sulla serba Nina Radovanovic con uno schiacciante 4-1. La nostra portacolori ha vinto nettamente ma non ha combattuto al meglio come ha rivelato coach ...

Ascolti tv - Belen-Corona coppia vincente : Ottimo esordio per il "Maurizio Costanzo Show" : Oltre un milione di telespettatori per la prima puntata della nuova stagione, in onda in seconda serata su Canale 5

Ascolti tv L’Isola di Pietro 2 - Ottimo esordio per Gianni Morandi e i suoi “figli” : Non c’erano dubbi sulla vittoria nella gara degli Ascolti tv per L’Isola di Pietro 2. Proprio per lo stesso motivo il pubblico di Solo 2 aveva chiesto con insistenza lo spostamento della messa in onda dal venerdì alla domenica sera ma senza successo. Victoria 2 ha lasciato il posto al pediatra interpretato da Gianni Morandi che ha saputo conquistare il pubblico tra morti, feriti e un rocambolesco incidente che ha rovinato la vita di ...

LA FUITINA SBAGLIATA - Ottimo esordio al bottteghino : Questa è una piccolissima dimostrazione che il mondo del web non è soltanto qualcosa di fittizio, ma in questo caso si traduce in famiglie che escono da casa, vanno al cinema e festeggiano insieme a ...

Tennis - Mosca : Ottimo esordio di Napolitano : TORINO - esordio positivo per Stefano Napolitano nelle qualificazioni della ' VTB Kremlin Cup ', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari che si disputa sul veloce indoor di Mosca , ...

