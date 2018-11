ORNELLA MUTI IN OSPEDALE Foto | l' attrice ha la polmonite | Naike Rivelli ' attacca'

ORNELLA MUTI al pronto soccorso a causa di una polmonite : Brutta esperienza per Ornella Muti, che è finita al pronto soccorso a causa di una brutta polmonite. L’attrice ha svelato di essere stata ricoverata con un post pubblicato dalla figlia Naike su Instagram e in seguito ripostato anche dalla stessa Muti. “Grazie ospedale Ovada” ha scritto, mostrando una foto in cui è seduta su un lettino d’ospedale accanto ad una dottoressa. Nello scatto si vede chiaramente che la star di ...

La figlia di ORNELLA MUTI allatta e posta la foto online : le critiche del web : Visualizza questo post su Instagram #normalizebreastfeeding #normalizebreastfeedinginpublic sarò strana io, ma perché devo nascondere la@cosa più naturale al mondo? Perché devo vergognarmi di fare il ...

Domenica In - Naike Rivelli seminuda accanto a mamma ORNELLA MUTI : 'Sono di nuovo single' : Naike Rivelli accanto a mamma Ornella Muti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In . Ovviamente Naike si è presentata in versione sexy, con una camicetta trasparente che lasciava bene in vista l'...

A Domenica In ORNELLA MUTI e Naike senza peli sulla lingua. E scatta il fuori programma : A "Domenica In", Mara Venier ospita Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli. Grazie all'abilità della conduttrice viene fuori un'intrigante intervista doppia. E scatta un dolcissimo fuori programma. ...

ORNELLA MUTI : Ho scelto di vivere in provincia e sento la mancanza di un uomo : Una lunga intervista a Domenica In di Mara Venier a una delle attrici più belle ed apprezzate del cinema italiano, Ornella Muti, che ha rivelato di aver scelto la Liguria come terra in cui trascorrere le sue giornate, lontana dalla confusione di Roma. A differenza di chi sceglie la città per vivere, la Muti preferisce i ritmi lenti del paese, scanditi dagli incontri fortuiti di volti amici in fila alle poste e da lunghe ...

Naike Rivelli in versione hot con mamma ORNELLA MUTI a Domenica In : «Il mio primo bacio a 12 anni...» : 'Oggi sono contenta degli errori, se l'avessi capito un po' prima starei meglio' . Così Naike Rivelli parla a Domenica In , ospite da Mara Venier insieme alla mamma Ornella Muti . Provocante come ...