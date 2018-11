Operai in nero nell’azienda Di Maio | Di Battista accusa Boschi su Fb e lei cancella il

Operai in nero - Di Maio : «Chiudiamo l'azienda di famiglia». Lite con il padre : mi hai mentito : ROMA «Mi hai mentito». I grillini alla Camera raccontano di una Lite tra Di Maio e il padre Antonio, dopo le ennesime rivelazioni degli Operai in nero: non uno ma quattro. E spunta anche...

Operai in nero nella ditta dei Di Maio - tutti gli aspetti da chiarire nella vicenda : dalla causa in corso al contratto di Luigi : Luigi Di Maio sapeva della causa intentata contro la società di cui è socio al 50% da uno dei lavoratori tenuti a nero dal padre? Il vicepremier ha chiesto al suo genitore se quello di Salvatore Pizzo fosse l’unico caso di dipendente senza regolare contratto? L’attuale ministro del Lavoro quando presenterà i documenti che certificano la sua regolare assunzione quando ha lavorato da muratore nella ditta del padre? All’indomani ...

Operai in nero nella ditta dei Di Maio - il vicepremier : “Ho preso le distanze dal fatto - ma ovviamente non da mio padre” : “Ho preso le distanze dal fatto, ma ovviamente non da mio padre. Non voglio scaricare mio padre”. Mentre le Iene stavano per mandare in onda il secondo servizio sui lavoratori in nero dell’azienda di Antonio Di Maio, il vicepremier si è difeso a Di Martedì, rispondendo alle accuse di Matteo Renzi e, soprattutto, di Maria Elena Boschi, che aveva augurato a Di Maio senior di non provare tutto ciò che suo figlio e i 5 Stelle ...

Lavoro nero nella ditta del padre di Di Maio : spuntano altri tre Operai senza contratto : Lo scandalo relativo al Lavoro in nero nell'azienda edile del padre del vicepremier Di Maio si allarga: Le Iene hanno raccolto altre tre testimonianze di operai che hanno raccontato di aver lavorato senza regolare contratto per la ditta Di Maio tra il 2008 e il 2009. Di Maio, intervistato da Filippo Roma, ha assicurato di aver parlato con il genitore, il quale gli avrebbe detto che in passato solo Pizzo avrebbe lavorato in nero, ma a quanto ...

