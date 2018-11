Olio | grande festa per i 35 anni Onaoo di Imperia

Ancona - via l'ex MonopOlio tabacchi. Nel 2019 sorgerà un grande Eurospin : Ancona, 9 novembre 2018 - Via alla demolizione dell' ex Monopolio tabacchi a Vallemiano . Al suo posto arriverà un grande supermercato, l'Eurospin . L'intervento decisivo è ufficialmente iniziato ieri,...

Diretta Grande Fratello : nuova eliminazione e l'ingresso a sorprese di MalgiOlio : Il Grande Fratello Vip si appresta ad andare in onda con la sua quarta puntata. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini si addentreranno nei meandri della casa più spiata d’Italia, per farci conoscere le vicissitudini e gli intrighi dei Vip in gara. Come ogni settimana avremo la possibilita' di conoscere il concorrente che verra' eliminato. In lizza ci sono Enrico Silvestrin [VIDEO], Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Il concorrente eliminato, ...

Diretta Grande Fratello : nuova eliminazione e l'ingresso a sorprese di MalgiOlio : Il Grande Fratello Vip si appresta ad andare in onda con la sua quarta puntata. In studio Ilary Blasi e Alfonso Signorini si addentreranno nei meandri della casa più spiata d’Italia, per farci conoscere le vicissitudini e gli intrighi dei Vip in gara. Come ogni settimana avremo la possibilità di conoscere il concorrente che verrà eliminato. In lizza ci sono Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo. Il concorrente eliminato, come molti ...