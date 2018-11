Ogni anno 5 milioni di uomini sono vittime di violenze femminili

Tennis : dove inizieranno il 2019 gli azzurri? Cecchinato in Qatar - FOgnini in Nuova Zelanda : La stagione 2018 si è praticamente appena conclusa con le ATP Finals e la Coppa Davis che hanno assegnato i propri titoli. Non c’è praticamente spazio per rifiatare: tra poco più di un mese si riparte con una Nuova annata Tennistica alle porte. I programmi sono già stati stilati: andiamo a scoprire dove troveremo in gara i migliori azzurri nei primi tornei del nuovo anno. ATP Fabio Fognini: ATP 250 Auckland Marco Cecchinato: ATP 250 Doha, ...

Tumori : Ogni anno 4 milioni di nuovi casi in Europa : In Europa si registra il 25% del totale dei casi del cancro diagnosticati nel mondo, una percentuale molto elevata se si considera che nel Vecchio continente vive solo il 9% della popolazione mondiale. ogni anno circa 4 milioni di cittadini europei sono colpiti da tumore. La mortalità per cancro è diminuita nei Paesi occidentali negli ultimi 25 anni (per quasi tutte le forme neoplastiche), soprattutto nelle donne rispetto agli uomini per la ...

Più di mille sterline l'anno per Ogni cittadino britannico : è il conto della Brexit : ... il quale sostiene che, anche se l'accordo May verrà ratificato dal Parlamento britannico, i cittadini britannici non otterranno i 'dividendi' promessi dal ministro dell'Economia Philip Hammond, a ...

Infezioni correlate all’assistenza ospedaliera : circa 530mila casi in Italia Ogni anno - ultimo Paese in Europa : Un problema non immediatamente visibile ma molto concreto e purtroppo in peggioramento, come anche emerso dagli ultimi fatti di cronaca. Secondo i dati riportati dal Centro Europeo Malattie Infettive (ECDC), durante la giornata mondiale sulla consapevolezza degli antibiotici del 18 novembre, ogni anno sono circa 33 mila nell’Unione Europea le persone che muoiono per Infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, la maggior parte contratte in ...

Salute : Ogni anno in Italia nascono 25mila bimbi con danni da alcol : ogni anno in Italia nascono 25 mila bambini con la ‘sindrome feto-alcolica’, la cosiddetta Fas (Fetal alcohol syndrome), una delle più gravi tra le patologie del feto indotte dal consumo di alcol in gravidanza. In Italia, una madre su 67 che beve alcolici mentre è incinta metterà al mondo un figlio con Fas. In media, il 10% delle donne in attesa assume alcol, e nel nostro Paese (dove si inizia a bere a 11 anni) si tocca la soglia del ...

Ogni anno 5mila con carcinoma : nuova 'road map' per tumore seno : Milano, 20 nov., askanews, - Il tumore al seno metastatico rischia di essere una malattia 'dimenticata', sull'onda dei tanti successi contro il carcinoma mammario. Quando il cancro al seno non si ...

Carbon tax - Cappato lancia la petizione europea per tassare emissioni inquinanti. “Ogni anno 100 miliardi di ricavi per l’Ue” : tassare le emissioni inquinanti del Carbone, reinvestire i soldi ottenuti in incentivi per le rinnovabili, abbassare il costo del lavoro e, alla fine, salvare le Terra. Sono queste le ambizioni che hanno spinto Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a lanciare una petizione europea per l’introduzione della Carbon tax. Insieme a lui, fanno parte del Comitato promotore anche Monica Frassoni, ...

L’omicida di Lennon : «Mi vergogno Ogni anno di più» : «Trent’anni fa non potevo dire di provare vergogna: solo adesso so che cosa sia, e mi vergogno ogni anno di più». Mark David Chapman, 63 anni, è l’uomo che la notte dell’8 dicembre 1980 sparò e uccise John Lennon, poche ore dopo che l’artista ebbe autografato un album per lui. All’udienza nel carcere di Wende, dove sta scontando una condanna a vita, ha ribadito il suo rimorso, ma gli è stata negata per la decima volta la libertà vigilata. Ai ...

Ambiente : Ogni cittadino europeo produce 200 kg di rifiuti pericolosi all’anno : Alla vigilia della Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti (SERR), che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018, l’EEA (Agenzia Europea dell’Ambiente), ha diffuso alcuni dati secondo cui ogni cittadino europeo produce in un anno circa 200 kg di rifiuti pericolosi, con l’impiego di prodotti di uso domestico. La Settimana SERR, giunta alla 10ª edizione, quest’anno ha come tema proprio i rifiuti pericolosi, cioè gli scarti ...

Cartabianca sfora - Mannoni polemico : "Iniziamo in ritardo - come Ogni martedì" : Nulla di nuovo sotto il sole. Cartabianca sfora e Maurizio Mannoni si arrabbia. E’ successo martedì sera, quando il conduttore di Linea Notte ha raccolto il testimone da Bianca Berlinguer sei minuti dopo la mezzanotte.Un ritardo addirittura contenuto, dato che da un po’ di tempo tra i due talk non è più inserita a sandwich la lunga interruzione pubblicitaria che avrebbe potuto persino raddoppiare il tempo di attesa.prosegui la ...

Caso Higuain - le motivazioni della squalifica fanno infuriare i tifosi : i precedenti ”alla Bonucci” e le incOgnite future : Gonzalo Higuain e la sua squalifica continuano a far discutere lasciando un po’ perplessi dopo aver letto le motivazioni del giudice sportivo Gonzalo Higuain è stato squalificato per due giornate per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all’atto dell’ammonizione per proteste al 38° ...