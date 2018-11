Nuovo farmaco per il diabete protegge cuore e reni Molecola riduce ospedalizzazioni per

Allergia agli arachidi - in arrivo un Nuovo rivoluzionario farmaco : anche chi è allergico potrà mangiarli : E’ quasi pronto. Si tratta un nuovo trattamento per chi è allergico alle arachidi. Questi soggetti, infatti, si ritrovano spesso accidentalmente ad essere esposti a questi alimenti presenti in molti preparati, industriali e non. E le conseguenze possono anche essere letali se lo shock anafilattico si rivela essere grave. Si tratta di una immunoterapia orale, presentata al meeting dell’American College of Allergy, Asthma and ...

Soffri di emicrania? In arrivo un Nuovo farmaco : A breve arriverà anche in Europa e in Italia un nuovo farmaco per la cura dell"emicrania.Ad annunciarlo è il Dott. Piero Barbanti, direttore dell"Unità per la Cura e la Ricerca su cefalee e dolore all" IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. La notizia del nuovo farmaco è stata annunciata qualche giorno fa e aprirà una nuova era per la cura dell"emicrania. Sarà una preziosa misura di prevenzione per gli attacchi cronici ed episodici.Il nuovo farmaco ...

Terapie innovative per la Psoriasi : disponibile anche per i pazienti della Campania un Nuovo farmaco : AMGEVITA, il primo biosimilare di adalimumab Ha ricevuto l’approvazione dalla Commissione Europea (CE) per il trattamento negli adulti di gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite Psoriasica; spondilite anchilosante (SA) attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. AMGEVITA è anche autorizzato per il trattamento delle seguenti patologie ...

Psoriasi - il Nuovo farmaco che spegne l’infiammazione : Da oggi è disponibile un nuovo farmaco che spegne l’infiammazione e aiuta a contrastare i sintomi della Psoriasi. Questa patologia autoimmune causa una sorta di cortocircuito nel nostro organismo, spingendo il sistema immunitario ad aggredire alcune proteine che si trovano nella cute. La pelle quindi reagisce all’infiammazione con la proliferazione di cellule che producono la cheratina, originando le placche con squame bianche che ...

Tumori - la svolta sul cancro al seno ormone-sensibile : il Nuovo farmaco disponibile in Italia : Finalmente una buona notizia per il tumore mammario ormone-sensibile, ovvero quel tipo di cancro del seno che viene trattato solo con farmaci anti-ormonali standard, e quindi senza chemioterapia, alla quale questi tipi di neoplasie si sono rivelati totalmente insensibili. Il 30% di questi adenocarci

TUMORE AL SENO - EVITARE RECIDI/ Arriva un Nuovo farmaco in Italia : Ribociclib - il principio attivo : TUMORE del SENO e RECIDIve, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Eiaculazione precoce - la soluzione : "Un Nuovo farmaco risolve il problema" : Si tratta di un nuovo farmaco, uno spray a base di lidocaina e prilocaina, due anestetici locali. Ecco cosa c'è da sapere

Schizofrenia : Nuovo farmaco in arrivo in Italia : E’ in arrivo anche nel nostro Paese un nuovo farmaco per il trattamento della Schizofrenia. Si tratta di cariprazina un antipsicotico di terza generazione che, grazie alla propria peculiarità farmacologica, può essere considerato unico nel panorama di questa classe terapeutica. Questa molecola, infatti, non è solo in grado di agire sui sintomi “positivi” della malattia (deliri, allucinazioni, dissociazione logico-formale del pensiero, ecc.), ma ...

Una terapia efficace per l’eiaculazione precoce : disponibile anche in Italia un Nuovo farmaco spray : l’eiaculazione precoce è una condizione che interessa tra il 20% e il 30% della popolazione maschile in Italia. Per gestirla è disponibile anche in Italia un nuovo farmaco, la prima formulazione spray a base di due anestetici locali, lidocaina e prilocaina, approvata per questo specifico problema. Un tema al centro anche del 91° Congresso nazionale della Società Italiana di Urologia – SIU, in corso a Riccione, dove si è svolto oggi il simposio ...

Gsk punta su Parma : impianto da 30 milioni per Nuovo farmaco anti Hiv : GlaxoSmithKline, azienda farmaceutica internazionale basata sulla ricerca, ha inaugurato un nuovo impianto di 1.500 mq nello stabilimento a San Polo di Torrile, in provincia di Parma. Il sito ...

Bronchite cronica - un Nuovo farmaco italiano con tre principi attivi in un'unica soluzione : È una malattia che toglie il fiato e rende difficoltoso lo svolgimento delle più semplici azioni quotidiane, come andare a fare la spesa: la broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO,, invalidante ...

Il Nuovo farmaco che aiuterà gli ammalati di sclerosi multipla : E voi unimamme cosa ne pensate? Intanto vi lasciamo con il post che parla di allattamento al seno e sclerosi multipla: il legame scoperto dalla scienza Condividi su: WhatsApp Universomamma è stato ...

Diabete : Nuovo farmaco riduce le complicanze cardiovascolari : Uno studio pubblicato su “Lancet” e presentato in occasione del Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete, ha rilevato che un nuovo farmaco, basato sulla molecola albiglutide, è in grado di ridurre del 22% le complicanze cardiovascolari nei pazienti diabetici di tipo 2 che presentano disturbi cardiaci. La ricerca ha coinvolto 610 centri in 28 Paesi, ed è stata coordinata dall’italiano Stefano Del ...