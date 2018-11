Nuove accuse al padre di Di Maio Il vicepremier prende le distanze

Di Maio - altri operai in nero : Nuove accuse al padre. Il ministro : 'Verificherò' : Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, 'spesso ha raccontato ...

Le Nuove accuse contro Facebook riguardano una campagna ai danni di Soros : Esortiamo Facebook - si ammonisce - a desistere da azioni ispirate dai nemici della democrazia in tutto il mondo. Facebook dovrebbe aprire un'indagine indipendente su ciò che è avvenuto e pubblicare ...

Daniela Del Secco - la Marchesa D’Aragona travolta da Nuove accuse : “Ha comprato la laurea” : Daniela Del Secco, alias la Marchesa D’Aragona, continua a far discutere. Nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 13 novembre è stato sollevato infatti un nuovo caso: ad essere falso non sarebbe infatti solo il titolo nobiliare, ma anche la famosa laurea in Estetologia. L’ex gieffina ha sempre dichiarato infatti di essersi laureata con 110 e lode dopo aver frequentato appunto la facoltà di Estetologia. Ma qualcuno tra gli ospiti di ...

Khashoggi - NYT : Nuove accuse a principe : 11.00 Il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman sarebbe chiamato in causa nel delitto Khashoggi dalle parole pronunciate da un uomo del team saudita inviato nel consolato di Riad a Istanbul. Secondo quanto riferito dal New York Times, l'uomo telefonò a un superiore dicendogli di "dire al tuo capo" che la missione è stata portata a termine. Per il quotidiano americano, il "capo" sarebbe -ma non ci sono prove- il principe Salman. La ...

Viminale - Nuove accuse alla Francia. 'Respinge anche i minori' : La Francia respinge migranti minorenni, violando il trattato di Dublino. È l'accusa che arriva dal Viminale ma anche dai sindaci dall'alta valle di Susa. È l'ultimo capitolo sulla tensione alla ...

Supermicro «Bloomberg ritiri le accuse dei chip spia cinesi» - annuncia Nuove procedure - : Il Ceo si unisce a Tim Cook ed Apple chiedendo che Bloomberg ritratti il report sui chip spia cinesi Supermicro Computer, uno dei più importanti costruttori di server del mondo che vanta migliaia di ...

GF Vip - Nuove accuse alla Marchesa : 'Faceva massaggi in spiaggia come i cinesi' : Non si placano le polemiche nei confronti della Marchesa d'Aragona, protagonista indiscussa di questa terza edizione del Grande Fratello Vip [VIDEO] in onda attualmente su Canale 5. In queste settimane si è molto discusso a proposito della presunta nobilta' della donna, la quale sostiene di essere una Marchesa ma che secondo Patrizia De Blanck avrebbe soltanto preso in giro il pubblico da casa, visto che non avrebbe nessun titolo nobiliare. ...

Marchesa d’Aragona figlia di un tranviere e una casalinga? Nuove accuse a Pomeriggio 5 : I genitori della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona: la rivelazione di Signoretti Pomeriggio 5 Continua a far discutere il titolo nobiliare della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo il confronto con Patrizia De Blanck, Riccardo Signoretti – direttore di Nuovo – ha riaperto il caso. Il giornalista è stato il […] L'articolo Marchesa d’Aragona figlia di un ...

Candreva - dalla ex moglie Valentina Nuove accuse in tv : «Ha chiesto l'annullamento alla Sacra Rota» : ROMA - «Ha chiesto l'annullamento alla Sacra Rota, dicendo che era incapace di intendere e volere al momento del sì. Lo ha chiesto nel 2014, siamo in causa perch ho rifiutato ». Valentina Biancifiori ,...

Abusi su tre bambine a Posillipo - Nuove accuse al terapista : Hanno trovato la 'cassaforte', che non era uno scrigno fisicamente a disposizione, ma un posto segreto, recondito, nascosto in una cartella interna al proprio smartphone. Si arricchisce di nuovi ...

Ronaldo dopo le Nuove accuse vola a Lisbona dai suoi avvocati : Come anticipato dalla nostra testata Cristiano Ronaldo è nel pieno di una bufera mediatico-giudiziaria, “altre tre donne, oltre a Kathryn Mayorga, accusano il calciatore. Mi sono attivato per verificare queste informazioni” ha detto l’avvocato della modella, Leslie Stovall. “Una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, un’altra di essere stata “ferita” e la terza […] L'articolo Ronaldo ...

Cristiano Ronaldo rischia Nuove accuse di violenza sessuale : Ci sarebbe un'altra donna pronta a denunciare Cristiano Ronaldo di violenza sessuale dopo la ex modella americana Kathryn Mayorga che dice di essere stata stuprata nel 2009 in un hotel di Las Vegas. ...