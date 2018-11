Nuova Mazda3 | si apre una nuova era per la Casa di Hiroshima

Mazda3 - Primo teaser della Nuova generazione : Inizia una nuova era. Con questa frase la Mazda ha presentato il Primo teaser della sua nuova segmento C. La nuova generazione della Mazda3 debutterà negli Stati Uniti in occasione del Salone di Los Angeles, in programma dal 30 novembre al 10 dicembre, per poi arrivare anche su tutti i più importanti mercati globali, Europa compresa. Pochi dettagli. Il breve filmato rilasciato dalla Casa giapponese mette in mostra solo pochi dettagli della nuova ...