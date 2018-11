Nuova batteria russa S-400 in Crimea : ANSA, - MOSCA, 28 NOV - La Russia dislocherà in Crimea un'altra batteria di S-400, i sistemi anti-missilistici capaci di abbattere 36 aerei nemici in un raggio di 400 chilometri oltre ad altri ...

Nuova corso al Huawei P20 Pro con aggiornamento 161? L’attesa per la batteria : Per il Huawei P20 Pro, da qualche ora, sono in distribuzione le prime notifiche relative all'aggiornamento 161: iltop di gamma, a distanza di poco tempo, riceve un nuovo update. Solo ad inizio mese, in effetti insieme ai nostri lettori, avevamo commentato proprio il lancio di un firmware antecedente, il 159. Nel giro di pochi giorni tocca al successivo pacchetto software e a nostro parere non a caso. Sull'aggiornamento pregresso 159 su Huawei ...

Ricarica batteria Huawei in un lampo : Nuova tecnologia pronta al lancio? : Chi sogna una batteria Huawei con Ricarica ultra-veloce e dunque mai a secco potrebbe essere presto accontentato. Non è più un mistero il fatto che il produttore cinese stia lavorando ad una nuova tecnologia di alimentazione dei suoi device mobili ma non solo, come riportato pure dalla puntuale fonte GizChina. L'ufficio brevetti cinese appunto avrebbe registrato un nuovo sistema di Ricarica per la batteria Huawei. La novità risiederebbe in ...