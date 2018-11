Nuoto | Campionati Italiani in vasca corta 2018 | Ilaria Cusinato | la mistista che fa

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Simona Quadarella e la difficile riconferma : Il 2018 sta giungendo al termine e per i protagonisti della piscina le fatiche non sono ancora terminate. C’è un ultimo appuntamento da onorare: i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. La Nazionale italiana di Nuoto, reduce dai trionfali Europei a Glasgow, ha voglia di confermarsi in Asia e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in un contesto iridato. Legata a questo discorso c’è Simona ...

Nuoto - Campionati Italiani Assoluti Invernali Riccione 2018 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Manca sempre meno ai Campionati Italiani Assoluti Invernali open di Nuoto in vasca corta, in programma a Riccione il 30 novembre e il 1° dicembre. Assoluti che saranno l’ultimo test prima dei Mondiali nella piscina da 25 metri ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Gran parte dell’ItalNuoto si esibirà in questa rassegna nazionale per avere le ultime risposte prima di volare in Asia ed esibirsi nell’ultimo evento ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera e la riconferma dopo Glasgow : Un leone tatuato sul dorso e un viso intriso di felicità. Determinazione e allegria, forza ed entusiasmo. Emozioni, sensazioni che hanno accompagnato l’anno di Margherita Panziera, vittoriosa quest’estate nella finale dei 200 dorso donne nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto. Un oro non certo piovuto dal cielo, frutto di impegno e dedizione. La ragazza veneta, due anni fa, si rese protagonista di un errore tecnico ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018. Gabriele Detti - il ritorno su 200 e 1500 : l’ultimo test a dieci giorni dal Mondiale : Il percorso che porta al Mondiale di Hangzhou per Gabriele Detti passa da una partecipazione un po’ estemporanea ai Campionati Italiani di Riccione. Il nuotatore livornese non sarà al via dei “suoi” 400 stile libero a Riccione, gara per la quale ha conquistato la qualificazione per Hangzhou e l’unica che disputerà a livello individuale in Cina. La scelta è quella di non cimentarsi sulla distanza per cui si sta allenando, forse anche per evitare ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : tante stelle al via - pensando ai Mondiali di Hangzhou : Tutto in due giorni nella piscina da 25 metri a Riccione per i Campionati Italiani invernali di vasca corta. L’evento, posizionato a meno di due settimane dalla manifestazione clou di quest’ultima parte di stagione, ovvero i Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), non avrà una funzione qualificante per la rassegna iridata. Come detto, il limite di tempo imposto dalla FIN era il 18 novembre e di conseguenza questi Assoluti daranno occasione ...

