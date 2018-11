Nuoro | arrestato presunto terrorista palestinese | progettava un attentato con l' antrace

Terrorismo - blitz del Nocs della polizia in provincia di Nuoro : un arrestato. “Stava progettando un attentato” : Un blitz della polizia per bloccare un presunto terrorista è scattato poco fa in provincia di Nuoro. Secondo quanto si apprende l’operazione, condotta dagli uomini dei Nocs, ha portato all’arresto di un soggetto che stava progettando un attentato. L'articolo Terrorismo, blitz del Nocs della polizia in provincia di Nuoro: un arrestato. “Stava progettando un attentato” proviene da Il Fatto Quotidiano.