Non sottovalutiamo il Dudelange

raisport.rai

: @hequalouti Ed è bravissimo l'attore. Ma lo apprezzavo già per altre sue interpretazioni. E non sottovalutiamo la p… - OmniaEtNos : @hequalouti Ed è bravissimo l'attore. Ma lo apprezzavo già per altre sue interpretazioni. E non sottovalutiamo la p… - a_de_sanctis : Cari tutti, in questi anni la testata - BombeDiVlad : #Napoli, #ADL tuona: 'Meglio che non parlo del #Chievo, non sottovalutiamo la Stella Rossa' - Le Bombe di Vlad #LBDV -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) 'Non dimentichiamo la fatica fatta all'andata, e' una squadra che sa giocare bene a calcio. Col Betis in Spagna ha fatto molto bene, dobbiamo stare molto attenti e non sottovalutare gli avversari'. E' ...