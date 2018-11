Non solo Opec L' oligarchia delle materie prime

Vino : Non solo sughero - per consumatori c’è alternativa nel tappo : Roma, 27 nov. (Labitalia) - Spesso le chiusure alternative al sughero sono considerate meno pregiat[...]

Maria Elena Boschi risponde a Di Battista : “Il fascista in famiglia Non è solo suo padre - vergogna” : Maria Elena Boschi replica ad Alessandro Di Battista dopo l'attacco dell'ex deputato M5s sul caso del padre di Luigi Di Maio: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. Dopo le fake news, gli insulti. Vergogna", scrive su Facebook e Twitter.Continua a leggere

Milan - Non solo l’Uefa : sulla strada che porta a Ibra c’è un altro ostacolo : Non solo l’Uefa nella strada che al momento separa il Milan da Ibrahimovic. Se fino a pochi giorni fa sembrava che tutto dipendesse esclusivamente dalla sanzione che la federazione europea infliggerà ai rossoneri in merito alla questione Fair Play Finanziario, adesso Leonardo rischia di dover fare i conti con un altro problema. Infatti, pare che i Los Angeles Galaxy vogliano tenersi stretto l’attaccante svedese che, dopo aver ...

Non solo formiche in ospedale : a Napoli piove nella sala parto : Non solo le formiche che "passeggiano" sulla paziente in coma vegetativo e intubata. L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli torna alla ribalta per un nuovo scandalo. Un video mostrato oggi in esclusiva a Storie Italiane su Rai1, infatti, mostra una sala parto in cui piove - letteralmente - a causa di una importante infiltrazione sul tetto. La denuncia è partita un paio di giorni fa da Francesco Emilio Borrelli, lo stesso consigliere regionale ...

Michelle Obama - arrivano le T-shirt. E Non solo : Michelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloMichelle Obama, T-shirt e non soloLe citazioni più celebri di Michelle Obama non sono più solo un ricordo. Da oggi infatti si indossano anche, perché l’ex First Lady degli USA ha creato una collezione di accessori e abbigliamento in concomitanza con il lancio del suo primo libro ...

Non solo la Terra dei fuochi - tutta l’Italia è avvelenata : (Foto: Getty Images) Nelle ultime settimane, l’attenzione è tornata a concentrarsi sulla decennale emergenza della Terra dei fuochi: l’area che si estende tra la provincia di Napoli e quella di Caserta costantemente alle prese con i roghi delle discariche abusive (e in cui sono stati sotTerrati milioni di tonnellate di rifiuti tossici). Una situazione estrema, sulla quale si cerca di intervenire anche utilizzando droni e telecamere per la ...

Cicciolina : "Il mio vitalizio? Decurtato da 2mila a 800 euro : Non ci pago le bollette. Il sesso? Solo con la persona giusta" : Cicciolina, al secolo Ilona Staller, è intervenuta su Rai Radio2 ai microfoni del programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. L'attrice hard ha parlato del suo passato artistico, del presente difficile e dei trascorsi come parlamentare.La Staller racconta che, recentemente, ha fatto dei reality show: uno in Argentina, uno in Inghilterra, uno in Ungheria. Inoltre, ha dichiarato:Dipingo. Faccio quadri ...

Burioni attacca un filosofo perché precario. Non è solo la scienza a Non essere democratica : Una premessa. Questo post ha come oggetto un recente scambio di commenti su Facebook tra Roberto Burioni e Simone Regazzoni, filosofo della scienza. Il tema non è quello dei vaccini, bensì l’approccio alla conoscenza. Non ci interessano, in sé, le opinioni dei due duellanti, peraltro espresse sul profilo personale di una terza persona. Ciò che ci interessa è il modo in cui il professore ordinario Burioni attacca personalmente il suo ...

Governo : 'Ci interessa solo la crescita economica' - platea Non ridotta per R. Cittadinanza : Ieri sera si è svolto il vertice di maggioranza che ha visto partecipare il ministro dell'economia Giovanni Tria, il Presidente del Consiglio Conte e i due Vicepremier. All'ordine del giorno c'era la manovra economica e gli accorgimenti da adottare per impedire la procedura di infrazione....Continua a leggere

Operazione 'Short Message' : Non solo droga. Anche armi a disposizione ed un'estorsione : ciò che emerge nelle circa 300 pagine di ordinanza di custodia cautelare che ha permesso di sgominare due associazioni criminali

Non solo vaccini : Burioni lancia un sito contro le fake news : Non solo vaccini. L’immunologo e virologo Roberto Burioni, divulgatore scientifico paladino delle vaccinazioni, lancia il sito anti-bufale Medical facts (www.medicalfacts.it), “per rendere più facile la consultazione e la ricerca degli argomenti e per avere a disposizione uno spazio che su questa pagina sarebbe impossibile ricavare”. A raccontare la gestazione del sito è l’esperto, sulla sua pagina Facebook. “Circa ...

Venditti : donne non al sicuro Non solo a Roma ma ovunque : Roma – “Direi che non e’ solo Roma che non e’ sicura ma e’ un genere, quello femminile, che e’ insicuro in qualsiasi parte del mondo. Non ne farei un fatto Romano”. Lo ha detto Antonello Venditti, a margine di un evento che si e’ tenuto nel liceo Machiavelli di Roma, a San Lorenzo, nel’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “È una ...

Patanè : Padre Ernesto è stato coraggioso - Non lasciamolo solo : Roma – “Don Ernesto, il parroco della Chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio, ha compiuto un enorme atto di coraggio, denunciando le minacce subite da alcuni rom che gli chiedevano il ‘pizzo’ sull’elemosina. A lui va tutta la mia stima e la mia solidarieta’”. Cosi’ in una nota Eugenio Patane’, consigliere regionale del Pd, in riferimento alla vicenda raccontata dal quotidiano ...

Raffaella Carrà dopo 5 anni incide un nuovo disco : “Non vivo di sovrastrutture. Negli anni mi sono solo e sempre presentata per quello che ero” : La sua musica ha fatto ballare tutti, adulti e bambini, e il suo taglio a caschetto, rigorosamente biondo platino, ha dettato la moda. Oggi, dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali, Raffaella Carrà torna nelle case degli italiani. E lo fa con un nuovo disco dal titolo Ogni volta che è Natale, in uscita il prossimo 30 novembre. Non solo una serie di brani in vista delle festività, ma soprattutto ritmi che ripercorrono tutta la carriera ...