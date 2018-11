Non siete intolleranti al glutine ma al glifosato | il legame tra l’erbicida e la

Voi che accusate Silvia Romano siete peggio dei suoi rapitori - Non avete niente nel cuore : Silvia Romano, volontaria in Kenya, è stata rapita e i bastardi di casa nostra la scannano sui social e fra i commenti. Sono i nuovi impotenti dell'animo quelli che le scrivono "te la sei cercata", "dovevi rimanere in Italia", "prima gli italiani". E' gentucola senz'affari intorno al cuore chi dice "aveva le smanie dell'aiuto". Chi lo dice è solo la sponda occidentale dei rapitori di un essere umano.Continua a leggere

Maltempo - Picierno (Pd) vs Vittorio Feltri : “Non è vero che i politici sono tutti uguali”. “Vero - voi siete peggio” : Botta e risposta a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex deputata del Pd, Pina Picierno, e il direttore di Libero, Vittorio Feltri, sull’emergenza Maltempo e sui condoni edilizi. Picierno critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Vorrei che provassimo tutti un po’ di vergogna per la sua accusa. La colpa di quello che è successo non è degli “ambientalisti da salotto”, ma è di chi ...

Tap - vi siete chiesti perché Non è nel contratto del governo mentre Tav sì? : Vi siete chiesti perché Tap non è nel contratto del governo mentre Tav sì? Rispondendo a questo dubbio, troverete il bandolo della matassa che mostra i “pentastellette” nel pieno della loro vacuità. A meno che una manina non abbia tolto il dossier Tap dal contratto del governo, dobbiamo tornare a quei giorni con la memoria. Possiamo affermare che se oggi abbiamo una ministra del Sud lo dobbiamo alla firma del contratto di governo? Sì. Una ...

Manovra - Travaglio vs Gualmini (Pd) : “Scoprite la ricetta per la crescita sempre e solo quando Non siete più al governo” : “Io preoccupato di questa Manovra? Lo sono come come tutti e come lo ero l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando le 6-7 banche che fallirono una dopo l’altra furono lasciate sotto il tappeto”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “All’epoca bisognava raccontare agli italiani che stavamo da Dio, perché c’era il referendum di Renzi. Poi arrivò Gentiloni che ...

Gasparri vs Rinaldi : ‘Non parlo con controfigure - a Savona dico la mia in Aula’. L’economista lascia lo studio : ‘Siete alla frutta’ : Polemica rovente a L’Aria che Tira (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sulla figura di Paolo Savona, ministro per gli Affari Europei nel governo gialloverde. Gasparri menziona i conti svizzeri di Savona e dichiara: “Ha detto che sulla manovra dorme sonni tranquilli. Certo, perché, tra i tanti soldi guadagnati meritatamente con tutte le attività che ha fatto, ha un ...

Siete interessati all’offerta da 6 - 99 euro di Iliad? Veloci - presto Non sarà più disponibile : Iliad è pronta a rinnovare il suo comparto offerte perché anche quella attuale da 6,99 euro al mese sta per andare in pensione, proprio com'è accaduto non molto tempo con l'offerta da 5,99 euro al mese. L'articolo Siete interessati all’offerta da 6,99 euro di Iliad? Veloci, presto non sarà più disponibile proviene da TuttoAndroid.

Avete cancellato un’app dallo smartphone? Non ve ne siete liberati - può ancora tracciarvi! : Installare un’applicazione sullo smartphone, poi disinstallarla, è ordinaria amministrazione. Non importa perché l’Avete rimossa, quello che conta – e che forse non sapete – è che la sua cancellazione potrebbe non mettervi al riparo dalla pubblicità che prima vi arrivava tramite la stessa app. Alcuni servizi continuano a essere silenziosamente attivi e permettono di continuare a tracciare le attività dell’utente ...

Titolano “IanNone stufo di Belen” - Andrea sbotta sui social : “siete bravi solo a scrivere stronzate” [VIDEO] : Andrea Iannone duro contro i giornali che scrivono di lui, il pilota da Tokyo dice la sua opinione sugli ultimi titoli apparsi sul suo conto Dopo il weekend del Gp di Giappone, in cui Iannone ha rimediato una caduta senza riuscire a terminare la gara, Andrea fa il turista a Tokyo. Mentre cammina per le vie principali della metropoli dell’estremo oriente, il pilota di MotoGp si filma in un duro sfogo contro i giornali che scrivono di ...

Se vi siete innamorati delle foto ufficiali del matrimonio di Harry e Meghan Non avete ancora visto niente : Sono arrivate anche per la principessa Eugenie, da molti ribattezzata l'eterna seconda, le foto ufficiali del royal wedding. Quelle con tutta la famiglia reale, i paggetti e le damigelle, in posa nel salone di Buckingham Palace, con la Regina e il Principe Filippo. Scattate dal fotografo Alex Bramall non hanno nulla da invidiare a quelle dei matrimoni più celebri che le hanno precedute: parliamo ovviamente delle immagini che ci hanno ...

Manovra - Puglisi vs Molinari (Lega) : “Siete mal consigliati - Non sapete nulla di teoria economica”. “Sa tutto lei” : Polemica vivace a L’Aria che Tira (La7) tra Riccardo Puglisi, professore associato di Economia Politica all’Università di Pavia, e Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Il docente confuta la tesi del governo M5s-Lega, secondo cui, mandando più persone in pensione, un numero maggiore di giovani entra nel mondo del lavoro: “Purtroppo la teoria della staffetta generazionale è falsa. Secondo le stime ...

Mimmo Lucano - Non siete d’accordo con lui? L’integrazione però farebbe comodo a tutti : Non credo si tratti di parlare di Mimmo Lucano ma di alcuni gravi problemi dei migranti, che sono anche alla base delle sue azioni e prese di posizione. In questi giorni sta per arrivare su migliaia di persone un colpo ancora più grave dell’arresto del sindaco simbolo dell’accoglienza. Mi riferisco alla abolizione del permesso di soggiorno umanitario (diciamo impropriamente la fattispecie meno rigida e più elastica dell’asilo) ...

Mondiali Volley 2018 – Zaytsev e l’addio di Juantorena : “fa sempre queste sparate - siete voi che Non dovete fargli queste domande” : Zaytsev, l’addio di Juantorena e l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018: le parole dello Zar dopo la sfida con la Polonia Italia out dai Mondiali di Volley 2018 già al primo set della sfida di ieri sera contro la Polonia. Gli azzurri nulla hanno potuto contro la loro tosta avversaria, che li ha messi in difficoltà sin dal primo minuto di gioco, eliminandoli dalla rassegna iridata. Ivan ...