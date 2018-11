Non si arresta il calo delle nascite | secondo l' Italia 15 000 in meno in un anno

Non si arresta la discesa del Bitcoin. E ora? - : Finanza & Dintorni Non si arresta la discesa del Bitcoin. I critici della criptovaluta aumentano e tra loro anche gli investitori. Siamo lontanissimi da quando, a fine anno scorso, la moneta virtuale ...

Il fidanzato Non vuole fare sesso con lei : 31enne lo picchia mentre dorme e viene arrestata : Rebecca Lynn Phelps, 31enne della Florida, è stata arrestata per violenza domestica. Sotto l'effetto di droghe, è entrata nella camera da letto del ragazzo per chiedergli di fare sesso. Quando ha rifiutato, ha cominciato a picchiarlo e graffiarlo. E non sarebbe la prima volta.--Una donna della Florida è stata arrestata per aver picchiato il suo fidanzato dopo che quest’ultimo ha respinto le sue avances sessuali. Rebecca Lynn Phelps, 31 anni, è ...

Serie A - l’analisi della 13ª giornata : Juve inarrestabile ma Napoli e Inter ci sono. Samp e Genoa Non si fanno male - il riscatto di Nicola e Iachini : In attesa della gara tra Cagliari e Torino che chiude la 13^ giornata del campionato di Serie A è possibile ‘azzardare’ un primo bilancio sulla corsa scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Il massimo torneo italiano sta regalando grandi emozioni e lo spettacolo è sempre assicurato, nessuna partita può essere considerata ‘scontata’ un chiaro esempio è stata l’impresa di ieri del Chievo sul campo ...

Napoli - 19enne spara contro auto carabinieri : arrestato col Nonno : Napoli, 23 nov., askanews, - Evade dai domiciliari e spara contro i carabinieri. E' accaduto a Casandrino, Napoli,, dove un 19enne, ritenuto vicino alla criminalità organizzata è stato arrestato ...

Baby camorrista nipote del boss evade e spara contro i carabinieri : arrestato - insieme col Nonno - : A Casandrino i carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno notato durante un pattugliamento uno scooter senza targa sul quale sfrecciavano due ragazzi con volto coperto da scaldacollo. Alla vista ...

Ragazza rapita in Kenya : arrestate 14 persone - ma di Silvia Non c'è traccia : I fermati sarebbero collegati ai sequestratori, ma non coinvolti direttamente nel rapimento: la speranza è che forniscano...

Vicenza - Nonno violentava e filmava la nipotina 14enne : arrestato : Un'altra di quelle notizie di cui non si dovrebbe mai sentire parlare riguardante il fenomeno delle violenze sessuali su minorenni si è consumata nella provincia di Vicenza, precisamente nel piccolo comune di Cornedo, dove una bambina di quattordici anni è stata stuprata e contemporaneamente filmata attraverso uno smartphone. A rendere ancora più amaro l'episodio accaduto, c'è il fatto che il suo carnefice era addirittura il nonno, un uomo di ...

Dà fuoco a sette autobus a Torino - arrestato il presunto piromane : "Non mi facevano salire senza biglietto" : L'incendio ha coinvolto i mezzi della Gtt. Preso l'uomo, un 50enne incensurato, considerato responsabile del rogo

Era il 15 novembre 1969 : Janis Joplin arrestata perché Non voleva il pubblico seduto : Il 15 novembre 1969, Janis Joplin viene arrestata dopo il suo concerto a Tampa, in Florida, con l'accusa di "linguaggio volgare e indecente". Durante il concerto, la cantante aveva ignorato le suppliche da parte della sicurezza presente sul posto, che voleva che il pubblico rimanesse seduto e ordinato al suo posto, e aveva insultato un poliziotto. Il pubblico in piedi Già prima del concerto molti fan sono in piedi sulle sedie: questo fatto dà ...

Desirée - il pusher : Non le diedi io la droga. Il quarto uomo arrestato a Foggia : «La sera della morte Non ero lì» : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Morte Desiree : annullata l'accusa di omicidio volontario a 2 arrestati. Non fu stupro di gruppo : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame rigettando l'accusa della Procura di Roma. I due extracomunitari sono ancora accusati di spaccio e di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima - ...