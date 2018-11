Nokia 7 1 arriva in Europa anche con 4 GB di RAM e 64 GB di storage

Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina : HMD Global ha iniziato a testare Android 9 Pie su Nokia X7, la variante cinese del Nokia 7.1 Plus. L'articolo Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina proviene da TuttoAndroid.

TWRP arriva su Xiaomi Mi A2 Lite - Moto G6 - Nokia 6.1 e tanti altri - LineageOS 16 disponibile sul Meizu 16 : È stata rilasciata la recovery TWRP per una nuova serie di smartphone e uno sviluppatore porta la LineageOS 16 sul Meizu 16 e sul Meizu 16 Plus. L'articolo TWRP arriva su Xiaomi Mi A2 Lite, Moto G6, Nokia 6.1 e tanti altri, LineageOS 16 disponibile sul Meizu 16 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 5.1 Plus arriva in Germania ma il prezzo delude le aspettative : Nokia 5.1 Plus è un nuovo smartphone della società finlandese HMD Global. Quello che, in una prima e superficiale analisi, sembrerebbe rappresentare una […] L'articolo Nokia 5.1 Plus arriva in Germania ma il prezzo delude le aspettative proviene da TuttoAndroid.

Possessori di Nokia 6.1 preparatevi : arriva ufficialmente Android Pie! : ... può dire di aver fatto centro : dopo Nokia 7 Plus , anche Nokia 6.1 riceve ufficialmente Android Pie attestandosi tra i primi dispositivi al mondo non Pixel a ricevere l'ultima versione del ...