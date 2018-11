Nina Moric su Fabrizio Corona: Non merita di tornare in prigione (Di mercoledì 28 novembre 2018) Nuovo appuntamento con La Repubblica delle donne su Retequattro, all'interno della quale sarà ospitata Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona con la quale negli ultimi tempi ha riallacciato i rapporti, anche grazie al legame indissolubile con loro figlio Carlos. Da parte della modella croata nessun annullamento del matrimonio con l'ex re dei paparazzi, la smentita arriva dalla sua vivavoce:Non mi sono rivolta alla Sacra Rota. Non rinnego questa posizione che ho preso in quel momento e questo voto che ho dato davanti al Signore. È successo quello che è successo, però questo non significa che io debba essere condannata a non sposarmi più. Se un giorno dovesse accadere di risposarmi, non lo farò in Chiesa



Gira voce che un magistrato possa chiedere l'arresto di Corona ad un mese dall'ormai celebre lite in diretta tv con la conduttrice del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi. Nina prende posizione:Non credo che sia proprio andata così, però allo stesso tempo credo che Fabrizio questa volta non si meriti assolutamente questo. Vorrei ribadire che adesso non sono d’accordo su quello che dissi in un’altra trasmissione televisiva, ovvero che lui non è capace di amare. Invece qui, adesso, rinnego questa cosa perché ultimamente, dopo il nostro amore un po’ sbandato, abbiamo trovato un punto d’incontro che è Carlos, nostro figlio...poi la difesa:Dopo l’ultima sentenza, ho visto in Fabrizio la capacità di amare suo figlio: ho visto una persona nuova. E questo amore incondizionato, l’ho visto anche in Carlos verso suo padre. Magari non è ancora pronto per amare una donna. Adesso è concentrato sull’amore per il proprio figlio.

