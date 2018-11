Nel Brescia degli esclusi c' è posto per Morosini?

Brescia - 32 trafficanti di droga in carcere : anche i genitori del 14enne fermato con 3 chili di cocaina Nello zaino di scuola : Il minore era stato fermato con tre chili nello zaino di scuola, a casa ne aveva altri 12. Blitz contro tre organizzazioni albanesi, sequestrati 130 chili di stupefacente

Pallavolo – Brescia ko Nel derby contro Bergamo - coach Mazzola : “paghiamo l’inesperienza. Classifica delle avversarie bugiarda” : Ko casalingo per Brescia nel derby contro Bergamo: coach Mazzola analizza la sconfitta delle sue ragazze Si è trattato di una gara intensa, combattuta e lottata, che ha entusiasmato il pubblico dei 1500 del PalaGeorge di Montichiari, ma che ha premiato la maggiore esperienza delle ospiti nei momenti decisivi dei finali dei set. Mvp della partita è stata, Hanna Tapp, centrale della Zanetti, premiata da Manuel Fiori della Savallese ...

LegioNella a Brescia : comando dei vigili del Fuoco in “quarantena” : Il batterio della Legionella è stato rilevato nel sistema idraulico della caserma dei vigili del Fuoco di Brescia: in corso le operazioni di sanificazione dell’impianto di condizionamento dell’edificio. Potrebbero essere necessari quindici giorni per eliminare il batterio, e di conseguenza, per tale periodo, i pompieri non potranno usare l’acqua per bere o lavarsi. L'articolo Legionella a Brescia: comando dei vigili del Fuoco ...

LegioNella - morta una donna di 51 anni : nuova inchiesta della procura di Brescia : Dopo quella che a settembre fu aperta in seguito all'epidemia di polmonite con più di 200 contagiati

Napoli - Tonali Nel mirino : il nuovo Pirlo richiesto anche dal Chelsea. Le richieste del Brescia : Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai suoi tifosi il nuovo Andrea Pirlo. Quest’ultimo gioca nel Brescia, proprio come l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juve. Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia, è uno dei calciatori più in vista nel panorama dei giovani italiani, che quest’anno ha già totalizzato 10 presenze e messo a segno due assist. La richiesta del Brescia è di […] L'articolo Napoli, Tonali nel mirino: il ...

Pallanuoto - A1 2018-2019 : l’AN Brescia si impone per 10-7 Nel big match della quarta giornata sulla Sport Management : Si è disputato oggi il posticipo della quarta giornata del campionato di A1 di Pallanuoto maschile: l’ultimo incontro da disputare, il big match tra Sport Management e AN Brescia. A spuntarla sono stati i ragazzi di Sandro Bovo per 10-7: successo fondamentale per i lombardi che volano in solitaria in vetta alla classifica e puntano al titolo di campioni d’inverno. Spettacolare la prova dell’ex Pietro Figlioli: poker per ...

Maltempo : crollano mura venete a Rovato - Nel Bresciano : A causa delle recenti piogge e le conseguenti infiltrazioni di acqua nel pomeriggio è crollata una parte delle mura venete a Rovato, nel Bresciano. Circa 15 metri, per dieci metri d’altezza, della struttura che circonda l’antico Castello del centro storico. Non si registrano feriti. L’intera zona è stata messa in sicurezza ed è vietato l’accesso. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di danni causati dal Maltempo ...

L’unvs di Brescia trionfa Nell’atletica leggera : La sezione dei Veterani dello Sport di Brescia presieduta da Alberto Cunego, e reduce dalla splendida vittoria nel Campionato Nazionale di Atletica leggera di Arezzo, dove ha partecipato con ben 18 associati, sarà ancora protagonista sabato 17 novembre. Nell’arco della giornata verrà infatti allestito il “Trofeo Leone Cella”, una gara a bocce particolarmente sentita nella sezione.L'articolo L’unvs di Brescia trionfa ...

Pallanuoto - Champions League : Brescia-Pro Recco 8-9 Nel derby : Brescia-Pro Recco 8-9 Va alla Pro Recco il derby di Champions League contro Brescia. I liguri vincono 9-8 fuori casa, centrando il secondo successo di fila nella competizione. La squadra di Ratko ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone Nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Erano attesi spettacolo ed emozioni e ci sono stati entrambi gli elementi. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : la Pro Recco si impone Nel derby d’Italia sull’AN Brescia per 9-8 : Ci si aspettavano spettacolo ed emozioni e così è stato. Alla Mompiano è andato in scena il derby d’Italia della Pallanuoto nella seconda giornata dei gironi di Champions League: i padroni di casa dell’AN Brescia ci hanno provato in tutti i modi a ribaltare il pronostico, ma alla fine i pluriscudettati della Pro Recco anche oggi hanno avuto la meglio per 9-8. Con questo successo i liguri si portano ovviamente in testa a punteggio ...

Serie B - Palermo primo grazie a due gol Nel finale. Spettacolo anche a Foggia - 2-2 con il Brescia : Con una grande al sabato pomeriggio, la Serie B finisce schiacciata, con appena tre partite, alle 15. Senza gol il derby patavino, Bisoli al Padova è in discussione, nonostante la promozione, mentre ...

Maltempo - altri 600 alberi abbattuti dal vento in Lombardia : devastazione sulla strada del Passo Crocedomini Nel Bresciano [VIDEO] : Il furioso Maltempo di inizio settimana ha fatto strage di alberi ovunque e la maggior parte delle piante si è rivelata un’arma letale a sua volta, uccidendo diverse persone che si trovavano a piedi o in macchina nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’ultima triste notizia di questo tipo è arrivata ieri dalla Valle d’Aosta dove due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di un castagno caduto sulla vettura in cui viaggiavano. ...

Maltempo : trovato morto in un fiume uomo disperso Nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l'uomo disperso da lunedì nel Bresciano. Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo. A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...