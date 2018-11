Istat - 15 mila nascite in meno Nel 2017 In calo anche i primogeniti : -25% : un'emorragia continua, quella delle nascite, che quest'anno aggiunge un nuovo record: i nati nel 2017 sono stati 458.151 in discesa del 21% rispetto al 2016, oltre 15 mila in meno. Lo ha comunicato ...

Non si fanno più bambini : 15mila neonati in meno Nel 2017 : Roma, 28 nov., askanews, - Prosegue, inarrestabile, il calo delle nascite in Italia. Nel 2017 - dice l'Istat nel rapporto 'Natalità e fecondità della popolazione residente' - sono stati iscritti in ...

Nel 2017 -15mila nati - in 10 anni persa una città come Bergamo : Roma, 28 nov., askanews, - Prosegue, inarrestabile, il calo delle nascite in Italia. Nel 2017 - dice l'Istat nel rapporto "Natalità e fecondità della popolazione residente" - sono stati iscritti in ...

Istat - 15 mila nascite in meno Nel 2017 Trend in calo da oltre dieci anni : I nati nel 2017 sono 458.151 in discesa del 21% rispetto al 2016, oltre 15 mila in meno. Lo ha comunicato oggi l'Istat nel report sulla «Natalita' e fecondita' della popolazione residente» nel 2017, ...

Istat - 15mila nascite in meno Nel 2017 rispetto al 2016 : “Calo strutturale” : Nel 2017 sono stati iscritti all’anagrafe per la nascita 458.151 bambini, oltre 15mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di tre anni (dal 2014 al 2017) si è registrato un calo di circa 45mila nascite mentre sono quasi 120mila in meno rispetto al 2008. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat Anno 2017 “Natalità e fecondità della popolazione residente”. Il calo dei nati è particolarmente accentuato per le coppie di genitori ...

Borussia Dortmund - attacco al pullman Nel 2017 : 14 anni al responsabile : E' stato condannato a 14 anni di prigione l'attentatore che fece scoppiare tre bombe davanti al bus della squadra del Borussia-Dortmund, l'11 aprile del 2017, prima di una partita di Champions League ...

Nel 2017 il padre di Di Maio ha dichiarato un reddito imponibile di 88 euro : costi della politica 28 agosto 2018 Dichiarazioni redditi, retweet di Renzi: Di Maio poco trasparente Nell''Attestazione situazione patrimoniale 2018', modello C, alla voce 'Azioni e quote di ...

Nel 2017 il padre di Di Maio ha dichiarato al Fisco solo 88 euro : Antonio Di Maio, padre del leader M5S Luigi, nel 2017 ha dichiarato al Fisco italiano la modica cifra di 88 euro. È quanto emerso dalle dichiarazioni dei redditi per il 2017 pubblicate sul sito web di Palazzo Chigi. La notizia è nota da diversi mesi, ma ritorna attuale alla luce dell'inchiesta de Le Iene sull'azienda della famiglia Di Maio, la Ardima Srl, nella quale avrebbero lavorato diversi lavoratori in nero. Un motivo di forte imbarazzo per ...

Calo remunerazioni dirigenti aziende Nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Record di turisti in Italia Nel 2017 - Roma la città più gettonata - : In tutto il Paese oltre 420 milioni di visitatori. Secondo i dati dell'istituto di statistica si registra un +4,4% rispetto al precedente primato del 2016. Bene anche Milano, Venezia e la Sicilia

Record di turisti in Italia Nel 2017 - Roma la città più gettonata : Record di turisti in Italia nel 2017, Roma la città più gettonata In tutto il Paese oltre 420 milioni di visitatori. Secondo i dati dell’istituto di statistica si registra un +4,4% rispetto al precedente primato del 2016. Bene anche Milano, Venezia e la Sicilia Parole chiave: ...

Record di turisti in italia Nel 2017 - Roma la città più gettonata : Record di turisti in italia nel 2017, Roma la città più gettonata In tutto il Paese oltre 420 milioni di visitatori. Secondo i dati dell’istituto di statistica si registra un +4,4% rispetto al precedente primato del 2016. Bene anche Milano, Venezia e la Sicilia Parole chiave: ...

Amianto - “Nel 2017 duemila decessi in Lombardia” dovuti alla presenza di asbesto : duemila decessi in Lombardia nel solo anno 2017 per patologie legate all’asbesto, con Milano “capitale dell’Amianto con record di casi di mesotelioma”. La denuncia è di Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto (Ona), durante la conferenza-seminario “Come difendersi sull’Amianto: responsabilità civili, penali e profili previdenziali“, organizzata martedì mattina con il ...

Detenuti : circa 7000 Nel 2017 - 53% svizzeri o stranieri residenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve