NBA – Sospiro di sollievo per i Lakers | l’infortunio di Lonzo Ball non è grave | ecco i

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Infortunio pernella sfida della notte contro i Nuggets: per il playmaker deisolo un storta alla caviglia. Per la sfida contro i Pacers di giovedì ‘Zo’ potrebbe già essere in campo Netta sconfitta per inella notte. LeBron James e compagni hanno perso 117-85 sul campo dei Denver Nuggets, rimediando un sonoro ko. Oltre al danno anche la beffa: l’infortunio di, playmaker titolare della squadra, aveva lasciato i tifosi deicol fiato sospeso (complice l’assenza di Rajon Rondo, già fuori per infortunio). Fortunatamente, stando a quanto riportato dall’ambientee dallo stessonel post partita, l’infortunio non dovrebbe esseree il plyamaker giallo-viola potrebbe già tornare in campo nella sfida di giovedì contro i Pacers. Nel post partita, coach Walton ha spiegato perchè ha preferito ...