Nba | Raptors che grinta | da -17 alla vittoria grazie a Lowry e Van Vleet

Nba - i Los Angeles Lakers sconfitti a Denver. Toronto Raptors show : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva dei Los Angeles Lakers che dopo il ko allo Staples Center contro gli Orlando Magic vengono battuti anche in Colorado dai Denver Nuggets , 117-85,. Partita in ...

Nba Team Ranking - Raptors di nuovo al numero 1 : 3 golden state warriors 14-7 I Warriors hanno chiuso il peggior periodo dell'era Kerr con due vittorie di fila che li riportano nel loro mondo: l'élite Nba. Kevin Durant e Klay Thompson hanno ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

In Nba arriva la 'Juventus Night' : bianconeri protagonisti in Nets-Raptors : La storia sta per essere scritta, il grande calcio italiano e il basket americano si stanno per incontrare in una serata a dir poco memorabile. Per la prima volta infatti, una squadra italiana porterà il proprio logo in un campo della NBA, la famosa lega cestistica americana. Il giorno scelto per l'evento non è una giornata qualunque, ma sarà il 7 dicembre prossimo. Una data importante, sia per i padroni di casa dei Brooklyn Nets, che ...

Nba – Nets vs Raptors non sarà una partita normale : sarà la prima “Juventus Night” [INFO e DETTAGLI] : La partita fra Nets e Raptors sarà la prima “Juventus Night” della storia NBA: una serata di basket in cui il Barclays Center di Brooklyn si vestirà di bianconero con una serie di iniziative legate alla ‘Vecchia Signora’ La Juventus negli ultim anni si è concentra con un’attenzione sempre maggiore sul mercato americano. I bianconeri hanno gettato le basi per espandere il proprio brand anche negli Stati Uniti, ...

La Nba si tinge di bianconero : la Juventus sbarca a Brooklyn per Nets-Raptors : Il tutto associando all'evento sponsorizzazioni, biglietti e gadget particolare, continuando lungo un percorso che sta portando il brand Juventus in giro per il mondo. L'unica persona veramente ...

In Nba arriva la Juventus Night : bianconeri protagonisti in Nets-Raptors : La partita di basket NBA che andrà in scena il 7 dicembre al Barclays Center di Brooklyn, NY, fra Brooklyn Nets e Toronto Raptors, non sarà una sfida come le altre. Sarà una “Juventus Night”! E sarà una prima assoluta: infatti, mai una squadra di calcio italiana aveva finora organizzato un evento del genere in […] L'articolo In NBA arriva la Juventus Night: bianconeri protagonisti in Nets-Raptors è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Risultati Nba – Ennesima vittoria per i Raptors : bene anche Blazers - Nets e Wizards : In trasferta vincono Raptors, Blazers e Nets: in casa trionfano solo i Washington Wizards Nella notte italiana quattro sono stati i match della regoular season NBA ad andare in scena. Sul parquet dei palazzetti oltreoceano i Toronto Raptors mettono a segno una vittoria in trasferta, che gli permette di collezionare la 14ª vittoria stagionale. Sugli Orlando Magic, la squadra di Kawhi Leonard (autore di 18 punti) vince per soli due punti e ...

Nba - Kyrie Irving distrugge i Raptors : prestazione da incorniciare per il play di Boston [VIDEO] : NBA, Kyrie Irving superlativo nella gara vinta dai suoi Boston Celtics sui Toronto Raptors del collega Lowry che non è riuscito a contenerlo NBA, Kyrie Irving show nella notte americana nella quale i suoi Boston Celtics hanno vinto contro Toronto all’overtime. Il play dei Celtics ha messo in campo tutto il proprio bagaglio tecnico, segnando in tutti i modi possibili ed immaginabili, facendo allo stesso tempo contenti i compagni con ...

Nba 2019 - i risultati della notte (17 novembre) : Milwaukee torna al successo - cadono ancora Raptors e Blazers : notte ricca di emozioni in NBA con otto partite giocate. Tra le formazioni di alta classifica vincono soltanto i Milwaukee Bucks. Continua invece il periodo negativo per i Toronto Raptors e per i Portland Trail Blazers, rispettivamente alla terza e seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare anche le vittorie di Indiana, Philadephia e Memphis che scalano posizioni in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. I Boston Celtics superano ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

Basket - Nba : Beli cade a Sacramento Raptors stop - Embiid show : Gli Spurs cadono a Sacramento , Belinelli 3 punti in 18 minuti, . I Pelicans piazzano il colpo di serata sbancando Toronto grazie a una prestazione offensiva corale notevole , Moore 30 punti, Davis 25-...

Risultati Nba – La tripla doppia di Durant non basta ai Warriors : sconfitte anche per Spurs e Raptors : Nonostante una partita magistrale di Kevin Durant la squadra di Golden State soccombe a Los Angeles, male anche gli Orlando Magic e i Miami Heat La regoular season NBA è entrata nel vivo della stagione ed anche questa notte sui parquet oltreoceano sono andati in scena i match con protagoniste le squadre di basket più spettacolari e ricche del mondo. Tra i Risultati a referto la vittoria dei Wizards sugli Orlando Magic. La squadra ...