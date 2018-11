NBA – Memphis Grizzlies | Jaren Jackson e le sue doti di stoppatore | “ho imparato grazie

Risultati NBA – Lakers asfaltati dai Nuggets - Atlanta stende Miami : quante emozioni tra Memphis e Toronto : Pessima serata per LeBron James e compagni, costretti ad alzare bandiera bianca al cospetto dei Nuggets. Bene invece Atlanta e Toronto Seconda sconfitta consecutiva per i Los Angeles Lakers, asfaltati nella notte italiana da Denver. I Nuggets non danno scampo ai propri avversari, superandoli con il punteggio di 117-85. Una vera disfatta per LeBron James e compagni, capaci di rimanere in partita fino all’intervallo per poi cedere di ...

NBA - i risultati della notte : Toronto passa a Memphis - Indiana vince in volata a Phoenix : Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 114-122 Il big match della serata che non ti aspetti è quello tra Toronto, e lo potevamo immaginare anche in preseason, e Memphis, la più grande sorpresa in questi ...

NBA - Gallinari decisivo lancia i Clippers contro Memphis : Impressionante vittoria dei Clippers, 12-6, che regolano, al termine di una partita emozionate e giocata ad altissimo livello, 1 12-107 al supplementare i Memphis Grizzlies, 12-6, e. Grande ...

NBA - Memphis - basta un tiro libero : Spurs battuti in volata - Grizzlies primi a Ovest : ... la squadra di Marc Gasol e Mike Conley sembra tornata al vecchio splendore grazie a una ricetta semplice ed efficace: andare piano in un mondo che corre. Certo, a questo si aggiunge lo straordinario ...

Mercato NBA - Memphis Grizzlies sulle tracce di Joakim Noah : Memphis Grizzlies interessati all’acquisto del free agent Joakim Noah per allungare le rotazioni dei lunghi: i dettagli I Memphis Grizzlies sono in contatto con Joakim Noah. La franchigia di Memphis starebbe trattando l’ingaggio del free agent per aggiungerlo al roster già competitivo in questa stagione. Un po’ a sorpresa infatti i Grizzlies sono partiti in maniera eccellente, con il record 10-5 a dir poco invidiabile. ...

NBA Sundays - Minnesota-Memphis : sfida da playoff a Ovest LIVE : Primo quarto Jeff Teague comincia subito in maniera aggressiva andando a segno con il floater, ma è subito Jaren Jackson Jr. a rispondere andando a segno contro Towns. Il piano partita dei Grizzlies è ...

NBA - Ciclone Warriors sui Nets - Memphis ferma Philadelphia : I Thunder sbattono conto Luka Doncic , 22 punti, 6 rimbalzi e 8 assist, e cadono dopo sette vittorie in fila. Ai Warriors basta Kevin Durant , 28 punti e 11 assist, per superare i Nets. Mike Conley ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia si sblocca in trasferta - Denver cade a sorpresa a Memphis : Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 94-100 Da quando è cominciata l'era del "Process", ormai cinque anni fa, molte cose sono cambiate. Una, però, è rimasta sempre uguale: quando Philadelphia è andata a ...