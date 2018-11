Nati con Dna modificato | seconda gravidanza in corso

Nuoto - CampioNati italiani vasca corta 2018 : Simona Quadarella e la difficile riconferma : Il 2018 sta giungendo al termine e per i protagonisti della piscina le fatiche non sono ancora terminate. C’è un ultimo appuntamento da onorare: i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. La Nazionale italiana di Nuoto, reduce dai trionfali Europei a Glasgow, ha voglia di confermarsi in Asia e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in un contesto iridato. Legata a questo discorso c’è Simona ...

Vino : non solo sughero - per consumatori c’è alterNativa nel tappo : Roma, 27 nov. (Labitalia) - Spesso le chiusure alternative al sughero sono considerate meno pregiat[...]

Controlli nel centro storico : due arresti e commercianti sanzioNati : Due arresti, sanzioni a esercizi pubblici e proposte per la loro chiusura: è il bilancio di una serie di Controlli condotti martedì sera nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure' dai carabinieri ...

Rai - nomiNati i direttori di rete : De Santis a Rai1 - Freccero a Rai2 - confermato Coletta a Rai 3 : Ufficializzate le nomine dei direttori delle reti Rai. Il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2. Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di Raisport e di Antonio Preziosi alla direzione di Rai Parlamento. A Rai 3 confermato Stefano Coletta.Il Consiglio di amministrazione - si legge in una nota di Viale Mazzini ...

Protestano a Ragusa i lavoratori "condanNati" dalle aste giudiziarie : Eclatante protesta questa mattina in Piazza San Giovanni a Ragusa. A fianco dei lavoratori che rischiano il lavoro anche i Forconi

Aiuto Aids : sieropositivi continuano ad essere discrimiNati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

NoTav - 44 attivisti condanNati a Bologna per l’occupazione dei binari della stazione : Interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e imbrattamento. Con queste accuse, 44 No Tav sono stati condannati dal giudice del Tribunale di Bologna, Renato Poschi, per fatti risalenti al 27 febbraio 2012. Quel giorno, durante un corteo contro l’Alta velocità Torino-Lione, i manifestanti – appartenenti a collettivi e centri sociali – occuparono per una ventina di minuti i binari della stazione ferroviaria ...

Uranio impoverito - Trenta vuole tavolo tecnico sui militari contamiNati : “Stop al silenzio spaventoso che c’è stato finora” : L’ultima vittima è un maresciallo dell’Aeronautica morto circa un mese fa. Decesso numero 363, secondo l’Osservatorio militare. L’elenco degli appartenenti alle Forze Armate che hanno perso la vita per la presunta contaminazione da Uranio impoverito è dovuto arrivare a quella spaventosa cifra perché dal ministero della Difesa arrivasse una promessa di chiarezza dopo anni di “assordanti silenzi”, come li aveva ...

Nuoto - CampioNati italiani vasca corta 2018 : Margherita Panziera e la riconferma dopo Glasgow : Un leone tatuato sul dorso e un viso intriso di felicità. Determinazione e allegria, forza ed entusiasmo. Emozioni, sensazioni che hanno accompagnato l’anno di Margherita Panziera, vittoriosa quest’estate nella finale dei 200 dorso donne nell’ultima giornata degli Europei 2018 di Nuoto. Un oro non certo piovuto dal cielo, frutto di impegno e dedizione. La ragazza veneta, due anni fa, si rese protagonista di un errore tecnico ...

Nuovo ponte : consegNati i progetti| : Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: consegnati plichi e plastici | La petizione: 2mila firme per salvare i monconi

Primi Nati con il Dna modificato. Annuncio dalla Cina - ma gli scienziati si dividono : Sono nati in Cina i Primi esseri umani con il Dna modificato : due gemelle che potenzialmente saranno in grado di trasmettere la stessa modifica ai loro figli, di generazione in generazione. Un ...

Udinese - da Barak a Lasagna : il punto sugli infortuNati del club bianconero : Il club bianconero ha diramato il report medico di alcuni propri giocatori, tra cui Lasagna che pare essersi completamente ristabilito Arrivano notizie positive per Davide Nicola dall’infermeria, l’allenatore bianconero infatti a breve ritroverà alcuni dei giocatori finiti in infermeria nelle scorse settimane. Tra questi anche Kevin Lasagna, che pare abbia superato il guaio al flessore patito con la maglia della Nazionale. Ecco ...

Fondi Lega - confermata la confisca dei 49 milioni di euro : Bossi e Belsito condanNati in appello : Il verdetto di secondo grado a Genova: Umberto Bossi e Francesco Belsito sono stati condannati rispettivamente a un anno e...