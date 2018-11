Napoli-Stella Rossa 3-1, si decide tutto a Liverpool

ilnapolista

(Di mercoledì 28 novembre 2018)3-1, gol di Hamsik e doppietta di Mertens. Per i servi segna Ben Habouane. A Parigi finisce 2-1, per ilbisogna non perdere (o perdere con un gol di scarto) aPrimo tempo Dominio azzurro, concretizzato dalle reti di Hamsik e Mertens. La marcatura dello slovacco ha due significati importanti: è la prima stagionale per lui ed è la prima realizzata su sviluppo pulito di palla inattiva per ildi Ancelotti. Intorno ai due gol, è un primo tempo di assoluto controllo per la squadra di Ancelotti. Un’altra grande occasione per Koulibaly, solo un tiro di Srnic contenuto bene da Ospina. Nel frattempo, fuochi d’artificio a Parigi: vantaggio di Bernat, raddoppio di Neymar e poi Milner riapre la partita.La ripresa Iltrova il terzo gol con Hamsik per Mertens, è una rete bellissima, perché il passaggio di Marek è fantastico e la ...