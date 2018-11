Napoli-Stella Rossa 2-0, primo tempo: dominio e gol (Hamsik e Mertens)

ilnapolista

: ???? #ChampionsLeague - 5^ giornata ?? #NapoliStellaRossa 2-0 ? #Mertens (33') ?? #SkySport Arena ? Tutti gli aggiorna… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 5^ giornata ?? #NapoliStellaRossa 2-0 ? #Mertens (33') ?? #SkySport Arena ? Tutti gli aggiorna… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 5^ giornata ?? #NapoliStellaRossa 1-0 ? #Hamsik (11') ?? #SkySport Arena ? Tutti gli aggiornam… - sscnapoli : In occasione della gara di @ChampionsLeague Napoli vs Stella Rossa di Belgrado, in programma mercoledì 28 novembre… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Superiorità nettaè la partita che doveva essere. La squadra di Ancelotti risponde perfettamente agli stimoli della serata, all’importanza del match, soprattutto dal punto di vista mentale. I serbi sono schiacciati nella loro metà campo fin dai primi minuti, poi è arrivato il gol che ha indirizzato il match. Ilpulito da palla inattiva, ilstagionale di. Perfetto inserimento sulla sponda di Maksimovic, tocco in rete a porta praticamente spalancata. Pochi minuti dopo Ospina è bravo a deviare un tentativo sotto misura di Srnic.Il resto delè un puroazzurro, il raddoppio è nell’aria, e per poco non si concretizza con una grande percussione di Koulibaly. Su azione palla al piede del senegalese, perfetta chiusura di Callejon con un cross dalla destra. Colpo di testa di grande tempismo, risposta di Borjan. Poi, ecco il ...