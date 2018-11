Napoli | Mertens raggiunge quota 100 gol | è il sesto miglior marcatore del club

Napoli-Stella Rossa 3-1 : Hamsik e doppio Mertens non bastano - qualificazione rinviata : LEGGI LA CRONACA

Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1 : doppio Mertens - azzurri primi : Pagelle Napoli-Stella Rossa- Il Napoli supera 3-1 la Stella Rossa e vola in testa al girone C. Partenopei subito in vantaggio grazie al gol di Hamsik, abile a colpire su assist di Maksimovic. Gol all’11 minuto che incanala la gara nella giusta direzione. Al 33′ 2-0 targato Mertens: attaccante belga sugli scudi e protagonista totale […] L'articolo Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1: doppio Mertens, azzurri primi proviene da Serie A ...

Highlights Napoli-Stella Rossa 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Spettacolare doppietta di Mertens : Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019: la Spettacolare doppietta di Mertens dopo il gol di Hamsik ha spianato la strada agli azzurri che si sono avvicinati alla qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Napoli-Stella Rossa 3-1. GOL HAMSIK (1-0): Marek Hamsik anota el 1-0 para el Napoli por la UEFA Champions ...

Urlo Napoli - dominio contro la Stella Rossa firmato Hamsik-Mertens : adesso la partita della ‘vita’ contro il Liverpool [FOTO e VIDEO] : 1/19 Cafaro/LaPresse ...

Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1 - Champions League 2019 : Mertens il grande protagonista - Hamsik si sblocca : Vittoria senza patemi per il Napoli nel quinto turno della fase a gironi della Champions League: i partenopei dominano e battono la Stella Rossa per 3-1, portandosi in testa al proprio raggruppamento. Di seguito le Pagelle degli azzurri. Pagelle Napoli-Stella Rossa NAPOLI Ospina, voto 6: praticamente mai chiamato in causa, inoperoso per tutto il primo tempo non può far nulla sul gol degli ospiti. Maksimovic, voto 6: il terzino adattato di Coppa ...

Live Napoli-Stella Rossa 3-0 Mertens firma un gran terzo gol : Il Napoli affronta questa sera al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado, rimessasi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo l'inaspettata vittoria casalinga di due settimane fa...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League calcio in DIRETTA : 2-0 - Hamsik apre e poi Mertens raddoppia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

Napoli-Stella Rossa 2-0 - primo tempo : dominio e gol (Hamsik e Mertens) : Superiorità netta Napoli-Stella Rossa è la partita che doveva essere. La squadra di Ancelotti risponde perfettamente agli stimoli della serata, all’importanza del match, soprattutto dal punto di vista mentale. I serbi sono schiacciati nella loro metà campo fin dai primi minuti, poi è arrivato il gol che ha indirizzato il match. Il primo pulito da palla inattiva, il primo stagionale di Hamsik. Perfetto inserimento sulla sponda di ...

Napoli-Stella Rossa - il solito Mertens ci mette lo zampino : il VIDEO del raddoppio partenopeo : Napoli-Stella Rossa, Dries Mertens ha raddoppiato per la squadra di Ancelotti con il suo piede destro prediletto Napoli-Stella Rossa è iniziata decisamente col piede giusto per la squadra di mister Ancelotti. Dopo il gol di Hamsik da sviluppi di un corner, è arrivato anche il raddoppio per i partenopei, dal piede di Dries Mertens. Il belga, imbeccato da Fabian Ruiz, ha avuto uno dei suoi soliti guizzi andando a pizzicare il pallone con ...

Live Napoli-Stella Rossa 2-0 Il raddoppio con super Mertens : Il Napoli affronta questa sera al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado, rimessasi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo l'inaspettata vittoria casalinga di due settimane fa...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League calcio in DIRETTA : 0-0 - Mertens sfiora il gol di tacco : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

Formazioni ufficiali Napoli-Stella Rossa : Mertens dal 1' minuto : “Siamo la sorpresa del girone, ancora di più se passassimo, se non lo facessimo invece saremo dei cog… a questo punto mi sbilancio: se non passiamo siamo dei cog….”, così ieri in conferenza l’allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti e partendo da questa consapevolezza che effettua queste scelte: ecco le Formazioni ufficiali Napoli-Stella Rossa. -> Leggi anche Napoli, […] L'articolo Formazioni ufficiali ...

Napoli - è la notte di Mertens : a caccia dell'ultimo record : A un solo gol da Cavani, il bomber europeo del Napoli con 19 reti: Mertens è a 18. Contro la Stella Rossa può raggiungere il Matador. Dries ne ha segnati 9 in Champions e 9 in Europa League: stasera ...

Napoli-Stella Rossa - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Mertens e Insigne a caccia della qualificazione : Una vittoria e un contemporaneo passo falso del PSG potrebbero dire qualificazione. Il Napoli approccia al San Paolo il quarto turno della fase a gironi di Champions League con la voglia di portare assolutamente a casa un successo mercoledì sera contro la Stella Rossa. Fondamentale in chiave ottavi di finale e anche per quanto riguarda il morale, visto il mezzo passo falso con il Chievo che ha fatto scappar via la Juventus verso l’ennesimo ...