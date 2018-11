Napoli | l' epidemia dei dipendenti continua | chiude la funicolare di Mergellina

Due casi di colera a Napoli : colpiti mamma e figlio. Comparso dopo 45 anni da ultima epidemia : Due casi di colera , per la prima volta in Italia a 45 anni dall' ultima epidemia : colpiti una madre e il figlio di soli 2 anni . Il vibrione è stato isolato, presso l'Ospedale Cotugno di Napoli , nelle ...

Cosa si sa dei due casi di colera a Napoli e di una possibile epidemia (smentita) : Due casi di colera a Napoli. Lo comunica l'Azienda ospedaliera dei Colli. All'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, sono ricoverati un bambino di 2 anni, proveniente dall'ospedale pediatrico Santobono e la madre. Si tratta di due immigrati, rientrati di recente da un viaggio in Bangladesh, residenti a Sant'Arpino, nel Casertano. L'Asl competente è stata allertata e sono in corso le procedure ...