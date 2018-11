Napoli | il personale è in malattia | la funicolare chiude in anticipo

tgcom24.mediaset

: Sono due giorni che le funicolari di Napoli chiudono perché il personale è malato. - lucasofri : Sono due giorni che le funicolari di Napoli chiudono perché il personale è malato. - Agenzia_Ansa : Personale malato, stop funicolari a #Napoli - DonnDonnini : RT @OlgaMont2: 'il poco personale a disposizione lavora tra mille difficoltà... abbiamo bisogno di persone, di amministrativi' Presidente #… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ladi Mergellina, a, ha chiuso in, alle 14:10, a causa dell'assenza perdel caposervizio. Anche ladi Montesantorà in, alle 19:10, come ...