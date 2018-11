Napoli | Hamsik confessa | “Nel 2016 sono stato vicino a…”

Napoli - Hamsik rivela : 'Nel 2016 a un passo dal Borussia Dortmund ma...' : Marek Hamsik , centrocampista e capitano del Napoli , parla a Sport Bild , rivelando che è stato a un passo dal Borussia Dortmund : 'Sono quasi stato vicino al Borussia, e ho negoziato con il club, è vero. Ma le trattative non erano così facili. Mi era stato ...

Hamsik : la Uefa lo celebra - lui canta "Napoli torna campione" : La Uefa celebra Marek Hamsik per il record di presenze con la maglia del Napoli: Contro il Psg al San Paolo aveva toccato quota 512, superando Giuseppe Bruscolotti, che in 16 stagioni ne aveva ...

Napoli torna campione - Hamsik canta il coro del San Paolo per motivare gli azzurri. VIDEO : Dopo la deludente gara contro il Chievo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno per preparare la sfida casalinga con la Stella Rossa in programma mercoledì. Per entrare in clima ...

Napoli - Hamsik ritira la Ferrari : l’esilarante commento di Cannavaro : Il capitano del Napoli Marek Hamsik ha postato sul suo profilo Instagram le foto del suo ultimo acquisto, una macchina niente male: una Ferrari 488 Pista di colore rosso…Ferrari. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex compagno, nonché ex capitano e suo predecessore, Paolo Cannavaro. L’allora difensore conosce benissimo lo slovacco e, a proposito di ciò, ha lasciato un commento che è tutto un programma provando a ...

Napoli - Hamsik presenta il suo ultimo gioiello : una Ferrari 488 : "Welcome home", Benvenuta a casa. Così Marek Hamsik accoglie, con un messaggio sul suo profilo Instagram, il suo nuovo gioiellino. Un passo indietro: era gennaio quando il capitano del Napoli, sempre ...

Napoli - Mertens : “Ora quota 100 gol - poi tra sei mesi supererò Hamsik” : Mertens Napoli – Intervistato ai microfoni del portale belga “Humo”, Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dei notevoli miglioramenti avvenuti nella carriera del giocatore azzurro in zona gol nel corso degli ultimi anni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli: De Laurentiis promette il grande colpo Napoli, Mertens: “Tra un gol raggiungerò quota 100 […] L'articolo Napoli, ...

Ancelotti : 'Così ho convinto Hamsik a restare a Napoli' : ROMA - 'Sapevo che Hamsik aveva avuto un'offerta per andare via, allora gli ho spiegato che per me era un giocatore importante e che mi avrebbe fatto piacere se fosse rimasto. Gli ho anticipato che ...

Napoli - l’agente di Hamsik non si sbilancia sul futuro dello slovacco : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc complimentandosi con il suo assistito per la presenza numero 512: “È stato davvero fantastico. Mi sono subito congratulato con Marek. Quando ho condotto la trattativa per portarlo in azzurro mai avrei pensato che potesse giocare solo per il Napoli e raggiungere un traguardo così importante. È vero che la Coppa Italia è un trofeo importante, ma lui vuole ...

Napoli - Hamsik sulla qualificazione : “Siamo messi bene e faremo il possibile per raggiungere gli ottavi” : Il giorno dopo il pareggio interno contro il Psg, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha commentato la partita direttamente sul sito ufficiale della società partenopea: “Dico grazie ai tifosi per l’ambiente fantastico che abbiamo trovato al San Paolo. Abbiamo giocato una grande partita, riuscendo a ribaltare il vantaggio del Psg del primo tempo: siamo tornati, abbiamo ruggito e abbiamo pareggiato, conquistando un punto ...

Napoli - Hamsik : “Faremo tutto per qualificarci - ieri un punto importante” : Marek Hamsik, centrocampista del Napoli e della Nazionale slovacca, ha espresso il suo giudizio, riguardo la partita di Champions del San Paolo, sul proprio sito ufficiale. Il capitano del Napoli si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi compagni di squadra, complimentandosi con il pubblico del San Paolo per il sostegno dato per 90 […] L'articolo Napoli, Hamsik: “Faremo tutto per qualificarci, ieri un punto importante” ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il PSG? Bello ritrovare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Addio a gennaio? Voci ridicole” : Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 riguardo le Voci relative ad un possibile addio già a gennaio del calciatore. Le Voci parlano di un ritorno di fiamma di alcuni club cinesi, pronti ad acquisirne le prestazioni già dalla prossima sessione di mercato invernale. “Marek è concentrato sul lavoro con il Napoli, le Voci […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Addio ...

Hamsik raggiunge Bruscolotti : record di presenze col Napoli : Infatti, ospite a Canale 21 al programma Campania Sport, ha dichiarato: ' 511 partite per Hamsik? Per carità, è un ottimo calciatore e un uomo per bene, ma questo è un numero falsato. Io ci ho ...

Napoli - Hamsik : 'Con la Roma due punti persi' : Napoli - ' Sono orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti '. Così Marek Hamsik ha celebrato oggi sul suo sito ufficiale il traguardo delle 511 presenze con la maglia del Napoli che da ...