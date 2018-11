Napoli | Ancelotti commosso in diretta tv | “questa squadra mi dà emozioni”

Napoli distrugge Stella Rossa - ma il Liverpool non aiuta Ancelotti : la notte di Anfield deciderà il passaggio del turno : Napoli vittorioso contro la Stella Rossa di Belgrado, Ancelotti e soci però possono sorridere solo fino ad un certo punto: la qualificazione non è ancora chiusa Il Napoli di Carletto Ancelotti oggi ha svolto al meglio il proprio compito, ma non può ancora esultare definitivamente. La squadra partenopea aveva un imperativo oggi, vincere! Contro la Stella Rossa non si poteva sbagliare per poter approdare agli ottavi di finale di Champions ...

Napoli-Stella Rossa dalle 21 La Diretta Ancelotti a caccia della qualificazione : Il Napoli affronta questa sera al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado, rimessasi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale dopo l'inaspettata vittoria casalinga di due settimane fa ai ...

Napoli - Ancelotti ne cambia cinque dop il pari col Chievo : La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili formazioni di Napoli-Stella Rossa . Saranno cinque le novità rispetto al pari con il Chievo. In porta ritorna Ospina . In difesa Mario Rui con Hysaj che torna a destra. A ...

Del Piero applaude Ancelotti : 'Ha tolto ogni alibi al Napoli - crede tantissimo nella squadra' : Carlo Ancelotti sta cambiando il Napoli e lo sta facendo con le armi del campione, grazie a quel bagaglio di esperienze che si porta dietro da anni di vittorie in Italia e in Europa. Ora che gli ...

Napoli-Stella Rossa - i convocati di Ancelotti : c’è Meret - out Ghoulam : Gli uomini di Ancelotti Carlo Ancelotti ha diramato la lista ufficiale dei convocati del Napoli per il match di domani sera contro la Stella Rossa. Assente Ghoulam, rientra Meret. Torna a disposizione anche Luperto. Fuori anche gli infortunati Verdi, Chiriches e Younes. Ecco l’elenco completo: Portieri: Ospina, Karnezis, Meret; Difensori: Albiol, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj; Centrocampisti: Rog, Allan, ...

Napoli - Ancelotti avvisa : “Se non passiamo il turno siamo dei coglioni” : A un giorno dalla sfida di Champions League contro la Stella Rossa, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza: “È fondamentale iniziare bene questa gara importante, non decisiva, per passare questo girone. Intensità, applicazione, conterà questo“. Poi torna sul pareggio contro il Chievo: “La critica è normale, fa parte del lavoro. Resta il fatto che non cambia di virgola la mia idea su questa squadra che è competitiva al ...

Napoli Stella Rossa - Ancelotti LIVE in conferenza stampa : LIVE 14:47 27 nov DOMANDA AD ALLAN- Il pareggio contro il Chievo ha aumentato la voglia di raggiungere la Juventus? Un risultato non cambia i piani di una stagione. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e ...

Napoli - Ancelotti LIVE : “Vogliamo passare il turno. Se non lo facciamo siamo dei c****oni” : Alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Stella Rossa di Belgrado, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha inizialmente parlato della difficoltà della partita: “Voglio vedere il solito atteggiamento che non si è visto con il Chievo. Questa partita è molto importante, ma non decisiva. […] L'articolo Napoli, Ancelotti LIVE: “Vogliamo passare il turno. Se non lo ...