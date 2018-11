Napol | manca la bidella e la bimba disabile resta senza aiuto con il pannolino sporco per

L’ex arbitro Marelli : «Manca il rigore Obi-Callejon al Napoli» : La moviola argomentata Dopo la Gazzetta, anche Luca Marelli conferma l’errore di Chiffi in Napoli-Chievo. L’ex arbitro di Serie A, sul suo blog, analizza la prestazione del direttore di gara. E la giudica male: «Il giovane fischietto padovano, al di là degli episodi, è sembrato spetto all’inseguimento (come si dice in gergo) della partita, molto in difficoltà nel far accettare le proprie decisioni». Poi ci sono le due ...

La moviola della Gazzetta : manca un rigore al Napoli : Qualche riga su Napoli-Chievo moviola in rosa, gli episodi di Napoli-Chievo vivisezionati da Alessandro Catapano sulla Gazzetta: «Due rigori reclamati dal Napoli. Al 6’ finiscono a terra nell’area del Chievo prima Mertens, poi Zielinski, atterrato da Obi che prende palla e gambe. Al 25’, ancora il nigeriano protagonista: Callejon gli prende il tempo e mezzo metro di vantaggio, lui lo atterra con una spallata molto al limite. Chiffi lascia ...

La storia dei tre ragazzi Napoletani che non possono andare a Boston per mancanza di soldi è diversa da come è stata raccontata : "Siamo arrivati secondi nella seconda fase di Zero robotics , quella mondiale, ma non abbiamo mai detto di aver vinto o di essere arrivati in finale, nessuno si è documentato". A parlare ad HuffPost è Salvatore Pelella, docente di matematica e uno dei due professori a guidare il progetto dei tre ragazzi napoletani della scuola Augusto Righi per la competizione aerospaziale promossa dal Mit e dalla Nasa. La rettifica del professore ...

Champions - Inter-Barça senza errori. Napoli-Psg - manca un rigore ai francesi : INTER-BARCELLONA - Il polacco Szymon Marciniak fischia poco, lascia giocare le due squadre, sorvola su un paio di falli che avrebbero meritato il suo intervento. Ma la partita nel complesso non ...

Napoli-Hysaj : manca l'intesa per il rinnovo : Secondo Rai Sport , manca l'accordo tra l'agente di Hysaj , Mario Giuffredi, e il Napoli. Le passate settimane sembrava ad un passo, ma l'intesa non è ancora stata raggiunta.

Napoli-Empoli - Andreazzoli : “Mi mancavano i complimenti di Ancelotti” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Mi mancavano i complimenti di Ancelotti, rispetto a quelli avuti fino ad oggi. Lo ringrazio, non avevo dubbi che analizzasse bene la partita”. Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Per la prestazione fatta 5 gol subiti […] L'articolo ...

Napoli - Zielinski : 'Mi manca la continuità. Sulla sfida contro il PSG...' : Il centrocampista del Napoli , Piotr Zielinski , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l' Empoli : 'Oggi gioco contro mia ex squadra, sono contento. In cosa devo migliorare? Penso nella continuità. Sono partito forte, poi sono calato ma ora mi sto ...

Napoli - Hamsik : 'Qui mi manca solo lo scudetto - ma so che è possibile. Il PSG? Bello ritrovare Buffon' : Dal pareggio beffa del Parco dei Principi nella gara dell'ultimo turno del girone C di Champions League contro il Paris Saint Germain alla prossima sfida contro i parigini in programma martedì 6 ...

Jorginho torna a Napoli - visita agli ex-compagni : 'Mi siete mancati' : Ha portato con sé a Londra le sue geometrie e il suo talento, mettendoli al servizio del Chelsea e del suo maestro Sarri. Ma il cuore, Jorginho , lo ha lasciato a Napoli. Un legame, quello tra la ...

NapolI - SOSPESA LA PRESIDE COLANTONIO DEL LICEO SANNAZARO/ Mandava gli alunni al mare per mancanza di aule : NAPOLI, SOSPESA la PRESIDE COLANTONIO del LICEO SANNAZARO: era al centro del caso delle classi in eccesso, con troppi studenti rispetto alle aule disponibili(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:21:00 GMT)

Napoli - sospesa la preside del Sannazzaro che aveva mandato gli studenti al mare e al parco per supplire a mancanza aule : È stata sospesa dal ruolo di preside “con effetto immediato” Laura Colantonio, la dirigente del Liceo classico Jacopo Sannazaro di Napoli che lo scorso settembre aveva deciso di rispondere alla mancanza di aule praticando delle attività extra moenia “particolari”. Secondo i racconti di studenti e genitori, gli alunni venivano mandati al mare o a passeggiare al parco Villa Floridiana vicino al Vomero, insieme ai ...

Napoli - la rotazione di Ancelotti : all'appello manca soltanto Malcuit : Solo Malcuit non ha giocato neanche un minuto. Poi Ancelotti ha impiegato tutti, eccezion fatta per gli infortunati Meret, Ghoulam, Chiriches e Younes. Una rotazione completa, sistematica, fiducia...