Mutant Year Zero | Road to Eden si mostra in nell' incredibile reveal trailer

Mutant Year Zero : Road to Eden : annunciati i requisiti di sistema della versione PC : Funcom ha rivelato i requisiti di sistema per PC di Mutant Year Zero: Road to Eden. Secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un Intel Core i5-760 o un AMD Phenom II X4 965 con 6 GB di RAM e una NVidia GeForce GTX 580 o una AMD Radeon HD 7870.Come segnala DSOGaming, Funcom consiglia un processore Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X con 8 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 480 e 8 GB di spazio libero ...

Mutant Year Zero : Road to Eden : un nuovo video gameplay per il gioco strategico che strizza l'occhio a XCOM : Se non sono stati abbastanza i 50 minuti di gameplay di Mutant Year Zero: Road to Eden che vi abbiamo proposto pochi giorni fa, ecco spuntare in rete altre sequenze di gioco.Come riporta DSOGaming, Funcom e The Bearded Ladies hanno pubblicato un nuovo filmato in cui vengono mostrate nuove immagini di gioco di Mutant Year Zero: Road to Eden, il titolo di avventura tattica che combina il combattimento a turni di XCOM con storia, esplorazione, ...

Mutant Year Zero : Road to Eden : il gioco strategico ispirato a XCOM protagonista di un lungo video gameplay : Risalendo al mese di febbraio di quest'anno, Bearded Ladies e Funcom hanno annunciato Mutant Year Zero: Road to Eden, un gioco di strategia a turni ispirato a XCOM ambientato nell'universo popolare del gioco di ruolo cartaceo Mutant.Il titolo, in uscita entro il 2018, lo abbiamo già visto in azione in alcuni filmati di gameplay e, ora, grazie al canale YouTube di Eurogamer.net, abbiamo la possibilità di approfondire la conoscenza di Mutant Year ...

Il nuovo trailer di Mutant Year Zero : Road to Eden ci offre una panoramica sul gioco tra cinghiali e anatre mutanti : Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro tactical adventure game Mutant Year Zero: Road to Eden.Qui di seguito potete leggere le caratteristiche chiave del gioco, riportate da Gematsu:Mutant Year Zero: Road to Eden è un tactical adventure game che combina il combattimento a turni di XCOM con storia, esplorazione, furtività e strategia. Prendete il controllo di una squadra di Mutanti ...