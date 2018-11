MotoGp | Petrucci al comando nei test di Jerez

MotoGp : nei test di Jerez svetta Petrucci : Nel primo dei due giorni di test della MotoGP sul circuito spagnolo di Jerez , a comandare la classifica dei tempi è l'italiano Danilo Petrucci , che porta la Ducati ufficiale che fu di Lorenzo a 1.37.

MotoGp - i test di Jerez per la stagione 2019 : 1° Danilo Petrucci - 2° Andrea Dovizioso - 3° Takaaki Nakagami : LIVE 17:37 28 nov I tempi della 1giornata di test a Jerez 17:32 28 nov Si chiude la prima giornata di test a Jerez. Doppietta Ducati: il più veloce è Petrucci davanti a Dovizioso. Nakagami chiude ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : prima giornata. Doppietta Ducati con Petrucci davanti a Dovizioso - Marquez è 5° - Rossi impegnato in prove di long-run : Ducati protagonista assoluta della prima giornata di Test a Jerez de la Frontera, con i due piloti ufficiali Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso a dettare il passo davanti al sorprendente rookie giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) e agli spagnoli Maverick Viñales e Marc Marquez. Il 28enne nativo di Terni ha firmato il miglior tempo nell’ultima parte della giornata con un 1:37.968 ottenuto al 44° giro, mentre Dovizioso si è fermato a ...

MotoGp Test Jerez – Doppietta Ducati! Petrucci precede Dovizioso : male Valentino Rossi [TEMPI] : Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso fanno sognare la Ducati: prime due piazze tutte italiane nella giornata di Test a Jerez. Vinales (4°) supera Marquez (5°), male Valentino Rossi La MotoGP si avvia verso il finale di stagione: dopo la conclusione del Motomondiale, i piloti sono adesso alle prese con gli ultimi Test di fine anno sul circuito di Jerez. Novità di setup, esordi in sella sulle nuove moto e tanto lavoro per trovare l’assetto ...

Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Petrucci e Dovizioso - 1-2 Ducati in testa! - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp Jerez: info streaming video e tv della prima giornata di prove per la stagione 2019, prima della sosta invernale.

MotoGp - non solo Dovizioso e Petrucci sulla Ducati per i test di Jerez : ecco chi sostituirà Michele Pirro : La Ducati ha deciso di affiancare Alvaro Bautista ai due piloti titolari, inserendo lo spagnolo nella entry list dei test di Jerez Ci sarà anche Alvaro Bautista nei prossimi test di MotoGp a Jerez, nel corso dei quali affiancherà Dovizioso e Petrucci in sella alla Ducati. Nonostante sbarcherà in Superbike il prossimo anno sempre con il team di Borgo Panigale, lo spagnolo è stato inserito nella entry list della sessione di questa settimana ...

MotoGp – Test Valencia - Petrucci soddisfatto : “siamo costantemente veloci - mi è mancato solo il giro secco” : Il pilota ternano ha commentato il secondo giorno di Test, esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro svolto Si sono conclusi i due giorni di Test ufficiali MotoGp sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste, che hanno dato il via alla stagione 2019 del campionato. AFP/LaPresse Anche oggi i piloti sono scesi in pista solo in tarda mattinata, quando la pista si è completamente asciugata dopo la pioggia scesa anche la scorsa notte su ...

MotoGp - Test Valencia 2018 : seconda giornata. Maverick Vinales precede Dovizioso e Marquez - Petrucci 5° - Morbidelli 6° - Rossi 9° : Si sono concluse le due giornate di Test di Valencia riservate alla MotoGP. Dopo una mattinata nella quale sostanzialmente non si è vista azione in pista dato che l’asfalto era ancora bagnato dalla pioggia di ieri, il pomeriggio ha visto i piloti sfruttare il tracciato fino all’ultimo minuto disponibile. Il più veloce di questo mercoledì è risultato, come ieri, Maverick Vinales (Yamaha) con il tempo di 1:30.757, distanziando Andrea ...

MotoGp – Test Valencia - la prima volta di Petrucci sulla Ducati ufficiale : “abbiamo del margine - mi sento bene” : Danilo Petrucci parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo della Ducati ufficiale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...

Test MotoGp - Petrucci davanti all'esordio in Ducati : di Danilo Petrucci, al suo primo giorno con la Ducati ufficiale, il miglior tempo a metà mattinata dei Test in corso a Valencia in vista della stagione 2019 della MotoGP. Dietro al pilota italiano, 1'...

MotoGp - quanta tenerezza per Petrucci : le parole del ternano fanno commuovere i tifosi Ducati : Il pilota ternano ha salutato il team Pramac, svelando di essere scoppiato in lacrime dopo il Gran Premio di Valencia E’ finita l’era Pramac per Danilo Petrucci, ne è cominciata una nuova con i colori della Ducati ufficiale cuciti già addosso. E’ partita una nuova avventura per il ternano, che non ha comunque dimenticato tutte le persone che lo hanno accompagnato fin qui. AFP/LaPresse Per questo motivo, ha sfruttato lo ...

MotoGp - Inizia la nuova avventura di Petrucci : Danilo indossa finalmente l'abbigliamento Ducati ufficiale : Danilo Petrucci indossa per la prima volta l'abbigliamento della Ducati ufficiale: a Valencia Inizia la nuova avventura del pilota ternano E' terminata la stagione 2018 di MotoGp: Marc Marquez è il ...

MotoGp - Petrucci triste dopo il Gp di Valencia : “questa caduta è la più grande delusione della mia stagione” : Il pilota ternano ha analizzato il Gp di Valencia, chiuso con una caduta arrivata nel corso del sesto giro Si chiude in maniera negativa il capitolo in Pramac per Danilo Petrucci, caduto nel corso del sesto giro del Gp di Valencia. Il ternano è stato tradito dalla pioggia e dall’asfalto viscido, vedendo sfumare le ultime possibilità di ottenere il titolo Independent andato a Zarco. AFP/LaPresse Una delusione cocente per Petrucci, ...