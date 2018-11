MotoGP | nei test di Jerez svetta Petrucci

MotoGP Ducati - Bautista in pista nei test di Jerez : ROMA - Alvaro Bautista salirà di nuovo sulla Ducati ufficiale di MotoGp nei test di Jerez che cominceranno domani. Il pilota spagnolo, che da quest'anno guiderà la Rossa in SuperBike, sostituirà il ...

MotoGP Valencia - Marquez : «Molte informazioni nei test - bilnacio positivo» : Valencia - test positivi per Marc Marquez a Valencia, ieri nella seconda e ultima giornata ha chiuso con il terzo miglior tempo, 1:30.911, alle spalle di Vinales e Dovizioso. ' E' stata una buona ...

MotoGP - Valencia : Viñales primo nei test davanti a Marquez e Rossi : Valencia - Maverick Vinales è stato il più veloce nella prima giornata di test MotoGp di Valencia, chiusa in anticipo a causa della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto il miglior tempo in 1:...

MotoGP Avintia - Rabat in sella nei test di Valencia : Valencia - Dopo la tripla frattura alla gamba, Tito Rabat ha deciso insieme al team e al dottor Angel Charte, di non prendere parte al Gran Premio di Valencia e di posticipare il suo ritorno fino ai ...

MotoGP Dovizioso : "Bene ma non basta". Rossi : "Ok stare nei dieci" : Andrea Dovizioso appare rincuorato, ma allo stesso tempo prudente dopo la prima giornata di Libere a Phillip Island. Il 4° tempo del forlivese è in linea con le aspettative di crescita del team, che ...

MotoGP - Viñales durissimo nei confronti della Yamaha : lo spagnolo rimpiange il periodo in Suzuki : Il pilota spagnolo continua a non sopportare la situazione venutasi a creare in casa Yamaha, rimpiangendo le due stagioni trascorse in Suzuki Quarto posto a tre gare dalla fine del Mondiale, non è la posizione che Maverick Viñales sognava ad inizio stagione. Marc Marquez ha già chiuso i giochi per il titolo mondiale, lo spagnolo della Yamaha può solo ambire al terzo posto occupato da Valentino Rossi, distante trenta punti in ...

MotoGP - Marquez : «Forti anche nei momenti difficili» : Dopo la caduta di Andrea Dovizioso, Marquez ha percorso l'ultimo giro del Twin Ring sapendo di essere ormai campione del mondo. Conservare la concentrazione non è stato facile: 'Quando mi hanno detto ...

MotoGP – Jarvis sprona la Yamaha in Thailnadia : “dobbiamo capire cosa fare nei prossimi 5 mesi” : Lin Jarvis commenta le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram la Yamaha è andata oltre le aspettative con la prima fila di Valentino Rossi e il quarto posto di Maverick Vinales Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ...

MotoGP Thailandia - Dovizioso : «Abbiamo avuto difficoltà nei test» : BURIRAM - Andrea Dovizioso, nella conferenza stampa di presentazione del GP di Buriram, in Thailandia, analizza il circuito in vista del weekend di gara 'La seconda parte del circuito di Bariram è ...

MotoGP – Iannone - il set up di Rins e a gara in Thailandia : “nei test ho avuto difficoltà - ma Alex è andato meglio di me” : Le sensazioni di Andrea Iannone alla vigilia del 15° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: le parole del campione di Vasto in vista della gara della Thailandia E’ iniziato il weekend del Gp della Thailandia: i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questa prima gara thailandese della storia della MotoGp. Reduce dal terzo posto di Aragon, Andrea Iannone arriva a Buriram ...

MotoGP – Dovizioso motivato per la Thailandia : “pista particolare - ma nei test non eravamo messi male” : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del 15° appuntamento stagionale Il Ducati Team è sbarcato in Tailandia, dove domenica prossima a Buriram si correrà il quindicesimo round della stagione, la prima gara MotoGp nella storia di questo Paese. Andrea Dovizioso arriva in Thailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ...