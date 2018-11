MotoGP – Lorenzo non ha perso tempo! Nuove modifiche sulla Honda | ecco come cambiano

MotoGP – Lorenzo di nuovo sulla sua Honda a Jerez - ma che rischio all’uscita dai box : il VIDEO diventa virale : Che rischio per Jorge Lorenzo alla partenza dai box nella prima giornata dei test di Jerez de la Frontera E’ in corso la prima giornata della seconda sessione di test invernali di MotoGp. Dopo i due giorni trascorsi in pista la settimana scorsa a Valencia, a seguito della gara che ha chiuso definitivamente la stagione 2018 di MotoGp, i piloti sono tornati in pista oggi, a Jerez de la Frontera, per altri due importanti giorni di ...

MotoGP : Jorge Lorenzo si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico. Lo spagnolo si opererà al piede destro : Un periodo davvero poco fortunato per lo spagnolo Jorge Lorenzo. Il maiorchino, dopo l’incidente al via del GP di Aragon 2018 della classe MotoGP, ha dovuto affrontare tantissime problematiche di natura fisica, aggravate dall’incidente nel corso delle prove in Thailandia. L’iberico, ex pilota della Ducati e nuovo centauro della Honda, reduce da un intervento chiururgico per la lesione ad un legamento del polso, farà lo stesso ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si sottoporrà a un'operazione chirurgica al piede destro : Jorge Lorenzo si sottoporrà a un'operazione chirurgica al piede destro. Il pilota della Honda si era infortunato ad Aragon , cadendo con la sua Ducati alla prima curva del primo giro, dopo essere ...

MotoGP – Quante operazioni nell’inverno! Jorge Lorenzo ha deciso : il maiorchino si sottoporrà ad un intervento chirurgico : Non solo Marquez e Pirro: anche Jorge Lorenzo ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico in inverno per risolvere i problemi al piede destro Un inverno ricco di… interventi chirurgici per i piloti della MotoGp: Michele Pirro ha deciso di saltare i due giorni di test di Jerez de la Frontera, iniziati oggi, per intervenire subito sulla spalla infortunatasi durante le prove libere del Gp del Mugello. AFP/LaPresse A dicembre ...

MotoGP – Jorge Lorenzo scatenato : prima il finto ‘spogliarello’ - poi il balletto col lato B in bella mostra [VIDEO] : Jorge Lorenzo come non lo abbiamo mai visto: il video esilarante pubblicato dal maiorchino nelle sue storie Instagram E’ tutto pronto per una nuova sessione di test invernali della MotoGp: dopo quelli di Valencia della scorsa settimana, i piloti della categoria regina torneranno in pista a Jerez de la Frontera. E’ partito oggi da Lugano verso la Spagna Jorge Lorenzo: il maiorchino salirà nuovamente sulla sua nuova moto, la ...

MotoGP – Jorge Lorenzo in silenzio stampa - ma le parole del manager fanno sognare i tifosi del maiorchino : Jorge Lorenzo costretto al silenzio stampa fino a fine anno, ma le parole del manager Valera fanno paura ai colleghi del maiorchino E’ iniziato dopo il Gp di Valencia lo spettacolo della stagione 2019 di MotoGp. Dopo la vittoria di Dovizioso sul circuito Ricardo Tormo, i piloti sono tornati in pista, proprio a Valencia, per due importantissime giornate di test in ottica 2019. La Yamaha ha lavorato su due nuove specifiche di motore, ...

MotoGP - Marquez e quella singolare sfida con Lorenzo : “finocchio chi arriva per ultimo” : Intervenuto in un programma televisivo spagnolo, lo spagnolo ha parlato dell’arrivo in Honda di Jorge Lorenzo Salutato Dani Pedrosa, passato alla Ktm per occupare il ruolo di collaudatore, Marc Marquez si prepara ad accogliere Jorge Lorenzo alla Honda. AFP/LaPresse Archiviati i primi test di Valencia, dove i due non sono riusciti a scambiare più di qualche battuta, i due si ritroveranno prima a Jerez e poi di nuovo a Valencia per ...

MotoGP – Silenzio stampa per Lorenzo dopo l’esordio sulla Honda - parla Dovizioso : “non l’ho beccato in pista - ma…” : Andrea Dovizioso commenta l’esordio di Jorge Lorenzo con la Honda: le parole dell’ex compagno di squadra del maiorchino E’ passato qualche giorno dalle due giornate di test a Valencia, che hanno dato a piloti e team le prime importanti sensazioni per la stagione 2019 di MotoGp. Due giornate di duro lavoro che hanno permesso alle squadre di raccogliere degli importantissimi dati per mettere a punto una moto competitiva per ...

Marc Marquez - Test Valencia MotoGP 2018 : “Penso solo a lavorare - Lorenzo sta migliorando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGP – Test Valencia - Jorge Lorenzo viola il silenzio stampa : lo spagnolo e le sue sensazioni… positive! : Jorge Lorenzo, nonostante il silenzio stampa obbligato fino al 2019, si lascia sfuggire un piccolo commento al termine della seconda giornata di Test a Valencia Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino ...

MotoGP – Test Valencia - Marquez prova il nuovo motore e dà un’occhiata a Jorge Lorenzo : “per lui non è facile come per gli altri” : Marc Marquez commenta la sua seconda giornata di Test a Valencia: il pilota spagnolo terzo nella classifica dei tempi di oggi Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. AFP/LaPresse Marc Marquez, ...

MotoGP - Alberto Puig snobba Jorge Lorenzo : “sinceramente non so ancora nulla di lui…” : Il team manager della Honda ha rispettato l’accordo di non dichiarare nulla sulle prestazioni di Lorenzo, snobbando il suo lavoro a Valencia Maverick Vinales ha realizzato il miglior tempo nella seconda e ultima giornata dei test MotoGp sul circuito ‘Ricardo Tormo’ di Valencia. Lo spagnolo ha girato in 1’30″757, precedendo Andrea Dovizioso su Ducati e Marc Marquez. Nono posto per Valentino Rossi a oltre sei ...

MotoGP – Test Valencia - Marquez rimanda il ‘verdetto’ a domani : “non sono ancora soddisfatto - Lorenzo? Non l’ho visto” : Marc Marquez parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota spagnolo valuta il nuovo motore Honda in vista della prossima stagione Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

MotoGP - Jorge Lorenzo in Honda : le prime foto dai test di Valencia : Carena nera e classico numero 99 sul cupolino: così Jorge Lorenzo ha affrontato il suo primo giorno da pilota della Honda HRC. Ecco le prime immagini dal circuito Tormo di Valencia I test DI Valencia ...